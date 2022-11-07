Сегодня и завтра придется уведомлять полицию Тарту о запуске дронов

Керт Коткас, капитан полиции информационного бюро южной префектуры, пояснил, что сегодня и завтра полиция южной Эстонии при помощи дрона будет тестировать, как реагировать на ресурсоемкие события, такие, как серьезное дорожно-транспортное происшествие на оживленной трассе. Это делается для того, чтобы выяснить, какую информацию можно зафиксировать с высоты птичьего полета.