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Сегодня и завтра придется уведомлять полицию Тарту о запуске дронов

Лийна Лудвиг
Сегодня и завтра придется уведомлять полицию Тарту о запуске дронов
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Полет во временно ограниченной зоне EER2243 (круг радиусом 11 морских миль, координаты центра 581827N 0264113E, высота до 400 футов над уровнем моря или 120 метров над землей) необходимо согласовывать с департаментом полиции и охраны границ.
Полет во временно ограниченной зоне EER2243 (круг радиусом 11 морских миль, координаты центра 581827N 0264113E, высота до 400 футов над уровнем моря или 120 метров над землей) необходимо согласовывать с департаментом полиции и охраны границ. Фото: Transpordiameti kaart

Сегодня и завтра с 8:00 до 20:00 в Тартуской полетной зоне действует временное ограничение для беспилотных летательных аппаратов. Полеты во временной запретной зоне необходимо согласовывать с Департаментом полиции и погранохраны.

Керт Коткас, капитан полиции информационного бюро южной префектуры, пояснил, что сегодня и завтра полиция южной Эстонии при помощи дрона будет тестировать, как реагировать на ресурсоемкие события, такие, как серьезное дорожно-транспортное происшествие на оживленной трассе. Это делается для того, чтобы выяснить, какую информацию можно зафиксировать с высоты птичьего полета.

Поскольку Тартуский аэропорт также находится в зоне, где действуют ограничения на полеты, полиция получила разрешение на запуск дрона в этот тестовый период на случай, если возникнет необходимость отреагировать на конкретную ситуацию с применением дрона.

Полет во временно ограниченной зоне необходимо согласовать с Департаментом полиции и погранохраны по телефону 53307125.

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