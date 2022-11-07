Сегодня и завтра с 8:00 до 20:00 в Тартуской полетной зоне действует временное ограничение для беспилотных летательных аппаратов. Полеты во временной запретной зоне необходимо согласовывать с Департаментом полиции и погранохраны.
Сегодня и завтра придется уведомлять полицию Тарту о запуске дронов
Сегодня и завтра придется уведомлять полицию Тарту о запуске дронов
Керт Коткас, капитан полиции информационного бюро южной префектуры, пояснил, что сегодня и завтра полиция южной Эстонии при помощи дрона будет тестировать, как реагировать на ресурсоемкие события, такие, как серьезное дорожно-транспортное происшествие на оживленной трассе. Это делается для того, чтобы выяснить, какую информацию можно зафиксировать с высоты птичьего полета.
Поскольку Тартуский аэропорт также находится в зоне, где действуют ограничения на полеты, полиция получила разрешение на запуск дрона в этот тестовый период на случай, если возникнет необходимость отреагировать на конкретную ситуацию с применением дрона.
Полет во временно ограниченной зоне необходимо согласовать с Департаментом полиции и погранохраны по телефону 53307125.
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