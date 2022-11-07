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Одежда, техника, инструменты, квадроцикл – воры тащат все, что не приколочено

Эгели Раудмяэ
Одежда, техника, инструменты, квадроцикл – воры тащат все, что не приколочено
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Полиция.
Полиция. Фото: Mati Määrits

В пятницу, 4 ноября, из гаража в муниципалитете Эльва были украдены инструменты, квадроцикл, телевизор и другие предметы. Размер ущерба пока уточняется.

В тот же день в магазине на улице Рийа в Тарту были задержаны двое мужчин, которые пытались украсть одежду. Одежда была возвращена в магазин в целости и сохранности.

Точные обстоятельства произошедшего полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

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