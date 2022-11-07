В пятницу, 4 ноября, из гаража в муниципалитете Эльва были украдены инструменты, квадроцикл, телевизор и другие предметы. Размер ущерба пока уточняется.
Одежда, техника, инструменты, квадроцикл – воры тащат все, что не приколочено
Одежда, техника, инструменты, квадроцикл – воры тащат все, что не приколочено
В тот же день в магазине на улице Рийа в Тарту были задержаны двое мужчин, которые пытались украсть одежду. Одежда была возвращена в магазин в целости и сохранности.
Точные обстоятельства произошедшего полиция разъяснит в рамках уголовного производства.