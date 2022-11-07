В Академии МВД пропали шесть единиц огнестрельного оружия, ректор уходит в отставку

«В Академии МВД были обнаружены недочеты в обращении с огнестрельным оружием и спецсредствами. В ходе инвентаризации выяснилось, что местонахождение шести единиц огнестрельного оружия, использующихся в Академии МВД, установить невозможно», – написал ректор Марек Линк в социальных сетях.

Об исчезновении огнестрельного оружия оповестили полицию.

Линк добавил, что для установления причин исчезновения оружия Министерство внутренних дел провело служебную проверку: «В процессе обращения с огнестрельным оружием и в системе внутреннего контроля выявили серьезные недочеты. Произошедшее достойно сожаления. Как руководитель академии я чувствую ответственность за возникшую ситуацию и поэтому решил уйти в отставку. Мой последний рабочий день – 11 ноября», – сообщил ректор.

По собственному желанию Академию МВД покидает также руководитель административного отдела Мати Мятлик, последний рабочий день которого тоже 11 ноября.

Канцлер Министерства внутренних дел Тармо Мийлитс отметил, что обнаруженные в Академии МВД недочеты являются существенными и взять на себя ответственность за произошедшее – единственно правильный выбор. «Чрезвычайно важно правильно документировать перемещение оружия и в любое время иметь точное представление, где оно находится», – сказал Мийлитс. Канцлер добавил, что в Академии МВД уже запущены процессы по устранению недочетов.