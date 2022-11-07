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Катастрофа на рынке труда: эстонские компании приступили к масштабным сокращениям

Лийна Лакс
Катастрофа на рынке труда: эстонские компании приступили к масштабным сокращениям
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Производитель строительных материалов Bauroc планирует сократить двадцать человек.
Производитель строительных материалов Bauroc планирует сократить двадцать человек. Фото: Marianne Loorents

В Кассу по безработице поступило 17 уведомлений о коллективных сокращениях в период с 1 октября по 4 ноября. Однако Лаури Кооль, советник по коммуникациям кассы по безработице, подчеркивает, что это не окончательная цифра, потому что данные о тех, кто не проводит массовые сокращения, не включены в эту статистику.

В настоящее время почти 600 рабочих мест находятся под угрозой в ходе заявленных 17 коллективных сокращений, подтвердил Кооль, но выразил надежду, что, поскольку в случае некоторых компаний речь идет о первоначальных объявлениях, фактическое число будет меньше.

Однако может случиться и обратное, как показывает ситуация с производителем мебели Standard: там, по первоначальному уведомлению, планировали сократить меньше, чем было объявлено на прошлой неделе, когда выяснилось, что будет сокращено 163 человека, или в три раза больше, чем планировалось.

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