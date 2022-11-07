Сопротивление соседей задерживает строительство нового Теледома

Во время обсуждения плана в Таллиннской городской управе представители трех подавших возражения соседних домов не приняли внесенные в план изменения. Спор заключается в том, что новый Теледом может уменьшить естественное освещение в соседних домах, поэтому представители беспокоятся о размере и виде нового Теледома. Также обсуждалось, почему Теледом вообще будут строить именно на этом месте.