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Сопротивление соседей задерживает строительство нового Теледома

Уве Гнадентайх
, журналист
Сопротивление соседей задерживает строительство нового Теледома
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Первоначальный план по строительству нового Теледома Эстонской национальной телерадиовещательной компании. Сейчас в проект внесены некоторые изменения.
Первоначальный план по строительству нового Теледома Эстонской национальной телерадиовещательной компании. Сейчас в проект внесены некоторые изменения. Фото: Kadarik Tüür Arhitektid

План по строительству нового Теледома Эстонской национальной телерадиовещательной компании (ERR) не нравится соседям, из-за чего его направят на проверку в Министерство финансов. Это продлит производство еще на несколько месяцев.

План строительства нового Теледома

Адрес: ул. Гонсиори, 21 и ул. Крейцвальди, 14

Планируемая площадь: 1,07 га

Здание: шесть надземных и два подземных этажа

Рабочих мест: около 420

Чистая площадь: около 15 745 м²

Планировщик: K-Projekt

Архитектурная часть здания: Kadarik Tüür Arhitektid

Принятие плана: 10 августа 2022 г.

Источник: Таллиннская городская управа.

Во время обсуждения плана в Таллиннской городской управе представители трех подавших возражения соседних домов не приняли внесенные в план изменения. Спор заключается в том, что новый Теледом может уменьшить естественное освещение в соседних домах, поэтому представители беспокоятся о размере и виде нового Теледома. Также обсуждалось, почему Теледом вообще будут строить именно на этом месте.

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