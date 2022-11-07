План по строительству нового Теледома Эстонской национальной телерадиовещательной компании (ERR) не нравится соседям, из-за чего его направят на проверку в Министерство финансов. Это продлит производство еще на несколько месяцев.
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Сопротивление соседей задерживает строительство нового Теледома
Сопротивление соседей задерживает строительство нового Теледома
План строительства нового Теледома
Адрес: ул. Гонсиори, 21 и ул. Крейцвальди, 14
Планируемая площадь: 1,07 га
Здание: шесть надземных и два подземных этажа
Рабочих мест: около 420
Чистая площадь: около 15 745 м²
Планировщик: K-Projekt
Архитектурная часть здания: Kadarik Tüür Arhitektid
Принятие плана: 10 августа 2022 г.
Источник: Таллиннская городская управа.
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