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Спасателей вызвали из-за камина на экране телевизора

BNS
Спасателей вызвали из-за камина на экране телевизора
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Спасатели.
Спасатели. Фото: Marko Saarm

Рано утром в воскресенье спасателей по ошибке вызвали на улицу Тийманни в Нарве, поскольку нарвитянин принял горящий камин на экране телевизора за пожар.

В 5.50 спасателей вызвали на улицу Тийманни, поскольку житель соседнего дома увидел в окне квартиры из дома напротив огонь, сообщил в понедельник пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

Спасатели обнаружили работающий телевизор с изображением камина и никакой опасности.

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