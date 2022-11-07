Рано утром в воскресенье спасателей по ошибке вызвали на улицу Тийманни в Нарве, поскольку нарвитянин принял горящий камин на экране телевизора за пожар.
Спасателей вызвали из-за камина на экране телевизора
Спасателей вызвали из-за камина на экране телевизора
В 5.50 спасателей вызвали на улицу Тийманни, поскольку житель соседнего дома увидел в окне квартиры из дома напротив огонь, сообщил в понедельник пресс-секретарь Идаского спасательного центра.
Спасатели обнаружили работающий телевизор с изображением камина и никакой опасности.