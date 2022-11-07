В решении, опубликованном в понедельник, Государственный суд установил, что предоставление государственной юридической помощи не может быть устойчивым при действующих сейчас тарифах, а защита основных прав людей, нуждающихся в юридической помощи, может оказаться под угрозой.
Государственный суд: недофинансирование государственной юридической помощи – угроза правам граждан
Конституционная комиссия отметила, что если профессиональная юридическая помощь необходима для защиты основных прав человека и у него самого нет на это средств, юридическая помощь должна быть оказана государством.
«И Конституция Эстонии, и европейское право требуют предоставления бесплатной юридической помощи от государства в первую очередь подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений, и ясно, что государственный тариф напрямую с этим связан. Если человек не получает адекватной помощи из-за действующей государственной модели юридической помощи и тарифов, это может быть нарушением основного права на защиту», – заявил Государственный суд.
Госсуд пришел к выводу, что если количество адвокатов, оказывающих государственную юридическую помощь, будет сокращаться из-за действующей тарифной модели и недофинансирования, помимо нарушения прав получателей юридической помощи, возникает вопрос и об устойчивости действующей системы.
«Правление адвокатской палаты обязано по закону обеспечивать бесперебойное оказание и доступность государственной юридической помощи, однако, если они не найдут адвокатов, заинтересованных в оказании государственной юридической помощи в нынешних условиях, законность такой обязанности может быть поставлена под сомнение», – написал Государственный суд.
Однако коллегия отметила, что Государственный суд не может вместо законодательного органа приступить к созданию более устойчивой государственной системы правовой помощи. Только Рийгикогу должен решить, следует ли восполнить дефицит адвокатов путем повышения гонорара, отмены верхнего предела гонорара и предоставления прокурору права устанавливать справедливый гонорар в каждом отдельном случае или каким-либо иным образом.
Рассматриваемое в Государственном суде дело касалось присуждения государственной платы за юридическую помощь адвокату, ознакомившемуся с материалами исключительно объемного уголовного дела, насчитывающего 45 томов и 11 000 страниц.
На основании процедуры, установленной министром юстиции, адвокату может быть назначена плата за рассмотрение дела максимум за полтора часа, согласно действующим ставкам гонорара 81 евро. В исключительных случаях, однако, гонорар может быть увеличен до 500 процентов, заплатив защитнику максимум 486 евро за девять часов. При этом адвокат утверждал, что потратил 77,5 часов на изучение дела и хотел получить более 4000 евро.
Адвокат оспорил размер гонорара в окружном суде, и его апелляция была частично удовлетворена. По мнению суда первой инстанции, положение указа министра, позволяющее увеличить гонорар только до 500 процентов, противоречило Конституции, нарушало профессиональную и предпринимательскую свободу адвоката, неприкосновенность собственности, право на равное обращение и, косвенно, право подозреваемого на защиту. Окружной суд счел разумными 44 часа работы и плату в размере 2376 евро за рассмотрение дела.
В своем решении Государственный суд обратил внимание на проблемы государственной системы правовой помощи и необходимость обеспечения права на защиту, но пришел к выводу, что в данном случае конституционные права адвоката не нарушены. Коллегия отметила, что профессиональная свобода в первую очередь предназначена для защиты прав рядовых наемных работников, но юристы действуют как предприниматели и поэтому на них не распространяется требование, например, минимальной заработной платы.
Предоставление государственной юридической помощи также не является обязательным для членов коллегии адвокатов. Заявители могут зарегистрироваться в информационной системе как лица, оказывающие государственную юридическую помощь, и если адвокат изъявил желание оказывать государственную юридическую помощь, он должен быть осведомлен о ставках оплаты и возможностях их увеличения. Однако перед тем, как принять заказ, юрист может связаться с обработчиком и узнать примерный объем работы.