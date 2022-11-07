Государственный суд: недофинансирование государственной юридической помощи – угроза правам граждан

Рассматриваемое в Государственном суде дело касалось присуждения государственной платы за юридическую помощь адвокату, ознакомившемуся с материалами исключительно объемного уголовного дела, насчитывающего 45 томов и 11 000 страниц.

На основании процедуры, установленной министром юстиции, адвокату может быть назначена плата за рассмотрение дела максимум за полтора часа, согласно действующим ставкам гонорара 81 евро. В исключительных случаях, однако, гонорар может быть увеличен до 500 процентов, заплатив защитнику максимум 486 евро за девять часов. При этом адвокат утверждал, что потратил 77,5 часов на изучение дела и хотел получить более 4000 евро.

Адвокат оспорил размер гонорара в окружном суде, и его апелляция была частично удовлетворена. По мнению суда первой инстанции, положение указа министра, позволяющее увеличить гонорар только до 500 процентов, противоречило Конституции, нарушало профессиональную и предпринимательскую свободу адвоката, неприкосновенность собственности, право на равное обращение и, косвенно, право подозреваемого на защиту. Окружной суд счел разумными 44 часа работы и плату в размере 2376 евро за рассмотрение дела.

В своем решении Государственный суд обратил внимание на проблемы государственной системы правовой помощи и необходимость обеспечения права на защиту, но пришел к выводу, что в данном случае конституционные права адвоката не нарушены. Коллегия отметила, что профессиональная свобода в первую очередь предназначена для защиты прав рядовых наемных работников, но юристы действуют как предприниматели и поэтому на них не распространяется требование, например, минимальной заработной платы.