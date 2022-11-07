Сегодня, 7 ноября, в 4:19 центр тревоги получил сообщение, что на улице Кантси в Килинги-Нымме (волость Саарде, Пярнумаа) горит двухэтажный дом, в котором могут быть люди.
Трагедия в Килинги-Нымме: пожар унес жизни 18-летней девушки и кота
Когда спасатели прибыли на место происшествия, второй этаж дома горел открытым огнем. Спасатели тут же приступили к работам по тушению. Девять жильцов дома выбрались на улицу самостоятельно, но внутри оставалась 18-летняя девушка. Спасатели проникли на второй этаж и обнаружили там ее тело.
В 5:10 пожар локализовали. Во время проведения последующих работ по тушению в доме обнаружили также погибшего кота. В 8:38 пожар ликвидировали.
Скорая помощь осмотрела всех пострадавших, медицинская помощь им не понадобилась. Спасательными работами занимались профессиональные спасатели из Килинги-Нымме, Пярну, Хяэдемеэсте и Абья, а также добровольцы из Тали. Причина пожара устанавливается. По первоначальным данным, в доме не было дымового датчика.
Спасатели напоминают, что дымовой датчик в Эстонии обязателен, это самое дешевое страхование жизни, так как большая часть пожаров происходит по ночам, когда люди спят.