Трагедия в Килинги-Нымме: пожар унес жизни 18-летней девушки и кота

Когда спасатели прибыли на место происшествия, второй этаж дома горел открытым огнем. Спасатели тут же приступили к работам по тушению. Девять жильцов дома выбрались на улицу самостоятельно, но внутри оставалась 18-летняя девушка. Спасатели проникли на второй этаж и обнаружили там ее тело.

В 5:10 пожар локализовали. Во время проведения последующих работ по тушению в доме обнаружили также погибшего кота. В 8:38 пожар ликвидировали.

Скорая помощь осмотрела всех пострадавших, медицинская помощь им не понадобилась. Спасательными работами занимались профессиональные спасатели из Килинги-Нымме, Пярну, Хяэдемеэсте и Абья, а также добровольцы из Тали. Причина пожара устанавливается. По первоначальным данным, в доме не было дымового датчика.