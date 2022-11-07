Таллинн ищет места для складирования снега

По словам вице-мэра Владимира Света, прошлая зима оказалась самой снежной за последние десять лет – из Таллинна было вывезено свыше 595 000 кубометров или почти 39 700 грузовиков снега, восемь городских площадок для складирования снега были заполнены до критической отметки. По этой причине город уже сейчас начинает искать новые места для складирования снега.

«Мы хотим, чтобы город был очищен от снега и по нему было легко передвигаться, поэтому ищем дополнительные площадки для складирования снега. Эти участки не должны находиться в непосредственной близости от жилых домов – мы понимаем, что местным жителям было бы некомфортно жить рядом с горами снега, почерневшего от шипованных автопокрышек. Тем более, что снег наиболее активно выгружается в ночное время, – подчеркнул Свет. – Мы ежегодно заказываем экологический анализ участков, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды. В этом году мы решили отказаться от складирования снега возле леса Сютисте и уменьшить объем снега, который будет выгружаться на Паэвялья».

Для складирования снега подходит расположенный в Таллинне участок площадью не менее 3000 м2. Участок не должен требовать вырубки деревьев, он должен быть свободен от экологических ограничений, в том числе водо- и природоохранных. Ведущие к участку дороги должны быть пригодны для движения грузовых автомобилей.

Предпочтение будет отдаваться объектам, которые расположены как можно дальше от жилых домов. Объекты будут подбираться с учетом того, чтобы площадки для складирования снега располагались в разных частях города – это поможет сделать вывоз снега более экологичным и оперативным.