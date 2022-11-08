Ужесточение правил: все больше граждан России остаются без эстонского э-резидентства

Если раньше среди заявителей граждане России составляли 5-6 процентов, то в октябре-ноябре 2021 года их число заметно возросло. «Задним числом можно предположить, что пропаганда войны в российском инфопространстве так повлияла на людей думающих, что они уже тогда осознали, в каком направлении будут развиваться события, и принялись искать варианты, как вывести свой бизнес из России», – рассуждает Хаав.

Временная утечка мозгов из страны

Подобный рост интереса к э-резидентству наблюдался и два года назад в Беларуси, когда после президентских выборов начались уличные беспорядки и протесты против режима Александра Лукашенко.

По словам Хаава, удивительно много россиян, проявлявших интерес к э-резидентству, поняли, что начатая президентом Владимиром Путиным вой на с Украиной лишит их гостеприимства в других странах мира.

Однако отказ российским гражданам в э-резидентстве будет означать для нас то, что инфотехнологи и программисты из России будут наращивать добавленную стоимость в других странах, а не в Эстонии. «С точки зрения экономики, сокращение налоговых доходов для нашей страны – явление негативное, – вынужден признать Хаав. – Но мы обязаны видеть картину в целом. А эти мозги утекают мимо нас, и тут ничего не поделаешь».