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Ужесточение правил: все больше граждан России остаются без эстонского э-резидентства

Прийт Пуллеритс
Ужесточение правил: все больше граждан России остаются без эстонского э-резидентства
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Руководитель программы э-резидентства Лаури Хаав утверждает, что иностранный э-резидент менее опасен, чем просто иностранец, так как действия э-резидента всегда оставляют четкий след.
Руководитель программы э-резидентства Лаури Хаав утверждает, что иностранный э-резидент менее опасен, чем просто иностранец, так как действия э-резидента всегда оставляют четкий след. Фото: Eero Vabamägi
  • Граждан России в Эстонии ожидает более основательный контроль
  • Во многих государствах граждане России уже не являются желанными гостями
  • Страх перед войной временно снизил и интерес к э-резидентству

Когда спустя две с половиной недели после начала развязанной Россией в Украине войны Эстония приняла решение прекратить выдачу э-резидентства гражданам России и Беларуси, то в Западной Европе и других регионах объявилось много скептиков, которые сочли это нововведение слишком радикальным.

Критики нашего решения поинтересовались, не является ли это вмешательством в политику, тогда как программа э-резидентства предполагает содействие международному бизнесу и дигитальному мироустройству и должна оставаться вне политики.

Однако сейчас, когда война в Украине продолжается уже восьмой месяц, Эстония, несмотря на те весенние голоса протеста, продолжает следовать предпринятым мерам и стала еще внимательнее рассматривать ходатайства граждан России и Беларуси. В результате более половины ходатайств на продление э-резидентства были отклонены.

«Полиция и погранохрана в ходе более основательной проверки дают оценку благонадежности и оценивают связанные с проверяемым риски», – поясняет эксперт э-резидентства Департамента полиции и погранохраны (ДПП) Анита Соколова.

С начала войны департамент получил от граждан России и Беларуси 106 подобных ходатайств. Положительное решение принято в отношении 43 заявлений, 55 получили отказ. В одном случае была угроза общественному порядку, а в 54 ходатайствах обнаружилось несоответствие деятельности целям э-резидентства. Соколова приводит пример, когда ходатайствующий не имел предпринимательских связей с Эстонией или же если налог с оборота или налог на рабочую силу не был задекларирован или оплачен. Или в случае, когда его экономическая деятельность явно недостаточна и доходы не достигают требуемого уровня. В восьми случаях рассмотрение ходатайства было прекращено по просьбе соискателя или если обнаруженные в ходатайстве недостатки не были устранены.

Влияние разжигания войны

Руководитель программы э-резидентства Лаури Хаав надеется, что со временем критики стали лучше понимать нашу позицию. «Мы имели давние и тесные связи с Россией, поэтому лучше знаем своего соседа», – уверяет Хаав. С февраля Эстония не выдала гражданам России ни одной электронной ID-карты. Тем не менее у нас насчитывается 5834 э-резидента с российским гражданством, которые работают в сфере инфотехнологий и электронных систем. Каждый пятый из них давно живет за пределами России, однако на принципы рассмотрения ходатайства это никак не влияет. Главное – характеристика и параметры деятельности.

Если раньше среди заявителей граждане России составляли 5-6 процентов, то в октябре-ноябре 2021 года их число заметно возросло. «Задним числом можно предположить, что пропаганда войны в российском инфопространстве так повлияла на людей думающих, что они уже тогда осознали, в каком направлении будут развиваться события, и принялись искать варианты, как вывести свой бизнес из России», – рассуждает Хаав.

Временная утечка мозгов из страны

Подобный рост интереса к э-резидентству наблюдался и два года назад в Беларуси, когда после президентских выборов начались уличные беспорядки и протесты против режима Александра Лукашенко.

По словам Хаава, удивительно много россиян, проявлявших интерес к э-резидентству, поняли, что начатая президентом Владимиром Путиным вой на с Украиной лишит их гостеприимства в других странах мира.

Однако отказ российским гражданам в э-резидентстве будет означать для нас то, что инфотехнологи и программисты из России будут наращивать добавленную стоимость в других странах, а не в Эстонии. «С точки зрения экономики, сокращение налоговых доходов для нашей страны – явление негативное, – вынужден признать Хаав. – Но мы обязаны видеть картину в целом. А эти мозги утекают мимо нас, и тут ничего не поделаешь».

На втором месте по численности э-резидентов стоят граждане Украины, их у нас 5760. С началом войны количество ходатайств от украинцев сократилось, так как на первый план вышли другие проблемы – безопасность и забота о близких. Но в конце лета поток заявлений стал расти, и две трети новых э-резидентских ID-карт были выданы украинцам вне их родной страны. «Для украинцев, разбросанных по всей Европе, возможность э-резидентства стала хорошим подспорьем, – заявляет Хаав. – Они пока не определились, где будут жить, но когда ты можешь предлагать свои услуги и развивать свой бизнес в виртуальном пространстве с использованием электронных технологий, то место проживания не имеет решающего значения».

Токсичный российский паспорт

С началом войны в Украине интерес к э-резидентству упал не только в России и Украине, он стал снижаться во всей Западной Европе, где, например, в Германии и Финляндии соответственно действуют 5647 и 5562 э-резидента. Страх перед войной наглядно иллюстрирует, например, случай, когда в мае бизнесмен, связанный с программой э-резидентства, опасался прилетать из Лондона в Таллинн, а назначал встречу в Хельсинки. Стажер из Стэнфордского университета, уже подписавший соответствующий контракт, намеревался летом участвовать в программе э-резидентства, но отказался от поездки в Европу, где идет война.

Хаав полагает, что сокращение ходатайств из западных стран связано с войной в Украине, когда неопределенность ситуации вынуждает откладывать принятие конкретных решений. «Умному человеку спешить некуда. Открыть бизнес или зарегистрировать фирму – это не покупка пачки сигарет, тут голова должна работать», – считает он. По словам Хаава, количество ходатайств из Западной Европы и число основанных э-резидентами фирм достигли довоенного уровня. Причиной тому, по всей видимости, служит успех Украины на фронтах и разрушение мифа о российской армии как второй армии в мире.

В настоящее время у нас нет плана поголовно отказывать гражданам России в получении ими статуса э-резидента. Иначе, считает Хаав, встал бы вопрос о полезности такого шага. Ведь имущество или бизнес все равно принадлежат человеку, изменился бы лишь способ, как он сможет этим пользоваться: либо дистанционно, входя в систему с электронной ID-картой, либо пользуясь услугами уполномоченного лица. Иностранный э-резидент менее опасен, чем просто иностранец, так как действия э-резидента всегда оставляют четкий след.

Как будет действовать программа э-резидентства в отношении граждан России – предсказать сейчас трудно. «Думаю, что российский паспорт будет токсичным еще долго. И это независимо от того, в какой стране живет российский гражданин», – заключает Хаав.

Среди э-резидентов Эстонии больше всего представлено граждан России

С начала марта 2022 года Эстония не выдает гражданам России новых электронных ID-карт, однако число российских э-резидентов остается самым большим по сравнению с другими странами.

Число э-резидентов Эстонии по гражданству:

Россия 5834

Украина 5760

Германия 5647

Финляндия 5562

Китай 4619

Великобритания 4164

Франция 4045

Испания 3923

Индия 3865

США 3728

Беларусь 1137 (20-е место)

Источник: программа э-резидентства

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