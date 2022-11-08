Ужесточение правил: все больше граждан России остаются без эстонского э-резидентства

Токсичный российский паспорт
С началом войны в Украине интерес к э-резидентству упал не только в России и Украине, он стал снижаться во всей Западной Европе, где, например, в Германии и Финляндии соответственно действуют 5647 и 5562 э-резидента. Страх перед войной наглядно иллюстрирует, например, случай, когда в мае бизнесмен, связанный с программой э-резидентства, опасался прилетать из Лондона в Таллинн, а назначал встречу в Хельсинки. Стажер из Стэнфордского университета, уже подписавший соответствующий контракт, намеревался летом участвовать в программе э-резидентства, но отказался от поездки в Европу, где идет война.
Хаав полагает, что сокращение ходатайств из западных стран связано с войной в Украине, когда неопределенность ситуации вынуждает откладывать принятие конкретных решений. «Умному человеку спешить некуда. Открыть бизнес или зарегистрировать фирму – это не покупка пачки сигарет, тут голова должна работать», – считает он. По словам Хаава, количество ходатайств из Западной Европы и число основанных э-резидентами фирм достигли довоенного уровня. Причиной тому, по всей видимости, служит успех Украины на фронтах и разрушение мифа о российской армии как второй армии в мире.
В настоящее время у нас нет плана поголовно отказывать гражданам России в получении ими статуса э-резидента. Иначе, считает Хаав, встал бы вопрос о полезности такого шага. Ведь имущество или бизнес все равно принадлежат человеку, изменился бы лишь способ, как он сможет этим пользоваться: либо дистанционно, входя в систему с электронной ID-картой, либо пользуясь услугами уполномоченного лица. Иностранный э-резидент менее опасен, чем просто иностранец, так как действия э-резидента всегда оставляют четкий след.
Как будет действовать программа э-резидентства в отношении граждан России – предсказать сейчас трудно. «Думаю, что российский паспорт будет токсичным еще долго. И это независимо от того, в какой стране живет российский гражданин», – заключает Хаав.
Среди э-резидентов Эстонии больше всего представлено граждан России
С начала марта 2022 года Эстония не выдает гражданам России новых электронных ID-карт, однако число российских э-резидентов остается самым большим по сравнению с другими странами.
Число э-резидентов Эстонии по гражданству:
Россия 5834
Украина 5760
Германия 5647
Финляндия 5562
Китай 4619
Великобритания 4164
Франция 4045
Испания 3923
Индия 3865
США 3728
Беларусь 1137 (20-е место)
Источник: программа э-резидентства