Моббинг – это когда на одного всей толпой (mob, англ. – толпа). Мы привыкли говорить о травле среди подростков, но забываем, что ей могут подвергаться и взрослые, в особенности педагоги. Моббинг в коллективах учебных заведений – это большая проблема. Он влияет не только на психологическое состояние педагогов, но и на детей. Школы и детские сады – это, как правило, небольшие коллективы с низкой текучкой кадров и большой конкуренцией, поэтому моббинг в них может продолжаться годами.
Мнение ⟩ Как справиться с «моббингом», который ломает здоворье и карьеру
Почему об этом не говорят так же активно, как о буллинге среди подростков, когда один агрессор, иногда с группой поддержки, занимается психологическим давлением на того, кто почему-либо назначен изгоем? Ответ простой: страх и отсутствие третьей, независимой от агрессора стороны. В случае буллинга в школах всегда есть родители или педагоги, к кому можно обратиться. Педагоги же такой возможности лишены. Конечно, они могут известить руководство, но нет никаких гарантий, что агрессоров ждет что-то большее, кроме предупреждения, из-за чего ситуация только усугубится. Еще «лучше», если в роли агрессора выступает начальство.
Что может стать причиной для моббинга? Поводы создаются на ходу. Можно выразить недовольство организационной проблемой, указать на неправильное поведение другого педагога или отказаться делать то, что не входит в прямые обязанности. Иногда достаточно не так одеться, не то сказать и даже вести образ жизни, который кажется неподобающим. Любая мелочь в небольшом коллективе, регулярно находящемся в стрессовых условиях, может стать спусковым крючком.
Логичная мысль: почему бы просто не уйти? Но уволившегося педагога не обязаны брать в другую школу или сад. Конкуренция велика, а для многих педагогов увольнение сродни приговору. Обратиться в вышестоящие инстанции? Еще неизвестно, ответят ли. Тем более неизвестно, не станет ли от этого хуже, не потеряет ли человек работу. А нежелание коллег оказаться следующими жертвами лишают жертву всякой помощи. Отсюда – замалчивание и выученная беспомощность.
И что же делать? Поскольку при моббинге преобладает психологическое насилие, его жертвам необходима доступная и анонимная психологическая помощь нейтральной стороны. Должна быть возможность обратиться в государственный или частный консультационный центр. Этот первый шаг поможет вернуть жертве в первую очередь силы и уверенность, чтобы говорить о своей проблеме открыто и укрепить волю к сопротивлению.
Второй шаг – придание огласке. Многие этого боятся, и совершенно напрасно. СМИ и социальные сети – это доступные ресурсы, с помощью которых можно вызвать резонанс и нанести урон репутации агрессора. Люди – существа социальные, и общественное порицание действенно. Замалчивание – главный враг жертвы и карт-бланш для агрессора.
Третье, что необходимо сделать, – прикрыть тылы. Важно, чтобы у обратившегося за помощью педагога была гарантия, что он или она не останется без работы, встав на защиту своих прав.
Моббинг нельзя оставлять без внимания, ведь последствия травли педагога отражаются и на нем, и на коллективе, а также на обучаемых – воспитанниках сада, школьниках, студентах. Отражается на их безопасности, психике, качестве образования и в итоге на будущем. Если мы хотим бороться с травлей среди подростков, начинать следует со взрослых, чтобы они могли дать примеры смелости и достоинства.