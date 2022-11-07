Пн, 7.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ПРИЗНАКИ БЕДНОСТИ ⟩ Эстонцы больше не могут копить так, как раньше

rus.postimees.ee
Эстонцы больше не могут копить так, как раньше
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Центы. Иллюстративное фото.
Центы. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig / Sakala

Опрос, организованный банком SEB, показал, что более половины жителей Эстонии сберегают меньше, чем раньше, и лишь примерно у четверти способность к накоплениям осталась прежней.

В ходе опроса жителей Эстонии попросили сравнить свои привычки к сбережениям за последние шесть месяцев с предыдущими шестью месяцами. 53% респондентов заявили, что откладывают меньше, а 25% ответили, что откладывают столько же. 11% накопили больше, чем раньше, и столько же не смогли дать оценку, сообщил SEB.

По данным банка, по сравнению с опросом, проведенным ранней весной, видно, что у людей меньше возможностей для сбережений. Весной около трети респондентов утверждали, что они меньше сберегают, и столько же было тех, чья способность к сбережениям осталась прежней.

По сравнению с предыдущими шестью месяцами сбережения значительно сократились во всех возрастных группах. Если весной 31% 30-39-летних считали, что сберегают меньше, чем раньше, то сейчас этот показатель увеличился до 51% в той же возрастной группе.

Люди в возрасте 18-29 лет смогли накопить больше, чем раньше, но и этот процент снизился по сравнению с весной. Весной аж 29% 18-29-летних ответили, что откладывают больше, чем раньше, а сейчас так говорят только 17%.

Быстрый рост сбережений замедлился год назад

«Быстрый рост сбережений Эстонии замедлился еще прошлой осенью. Сбережениям мешает рекордная инфляция, которая с мая составила более 20% по сравнению с прошлым годом. Самый высокий показатель за год был в августе, когда потребительские цены выросли на 25,2% в годовом исчислении. Как показывает опрос, у тех кто не смог сберечь больше, чем раньше, в условиях нынешнего роста цен большая часть доходов идет на повседневные расходы», – сказал руководитель отдела розничных банковских услуг SEB Айнар Леппянен.

Статистика Банка Эстонии также показывает, что с осени 2021 года наблюдается разворот в росте вкладов частных лиц: помимо роста, в некоторые месяцы вклады несколько уменьшались.

«Высока вероятность того, что мы увидим снижение сбережений и в ближайшие месяцы, когда в почтовые ящики потребителей поступят значительно более высокие счета за электроэнергию и газ. Если это вообще возможно, стоит накопить денежный буфер даже в нестабильные времена, но из-за инфляции может быть целесообразно сочетать сбережения с инвестициями, чтобы лучше защитить сбережения от снижения покупательной способности и увеличить стоимость активов», – сказал Леппянен.

В Эстонии повсюду упала способность экономить

Весной Северо-Восточная Эстония стала демонстрировать более низкую способность к сбережениям, чем раньше. 40% респондентов откладывают меньше, чем раньше, но осенью доля тех, кто сберегает меньше, чем раньше, значительно увеличилась везде. Только в Южной Эстонии 47% респондентов сберегали меньше, чем раньше, в других местах этот показатель составлял 50% и более, а в Северо-Восточной Эстонии достигал 67%.

Среди тех, кто сберег меньше, были работники сферы услуг или продавцы, пенсионеры, но также ведущие специалисты, квалифицированные рабочие, студенты и лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Чуть более четверти управляющих увеличили свои сбережения, и только 6% пенсионеров нашли способы увеличить свои накопления

«Результаты исследования показывают, что снижение способности к сбережениям затрагивает многих людей. Если раньше мы наблюдали снижение сбережений, особенно у менее обеспеченных, то теперь уменьшилось буферное накопление и у ведущих специалистов и квалифицированных рабочих. На него, безусловно, повлияла как изменившаяся экономическая ситуация, так и значительный рост цен», – добавил Леппянен.

Ключевые слова
Наверх