ПРИЗНАКИ БЕДНОСТИ ⟩ Эстонцы больше не могут копить так, как раньше

В ходе опроса жителей Эстонии попросили сравнить свои привычки к сбережениям за последние шесть месяцев с предыдущими шестью месяцами. 53% респондентов заявили, что откладывают меньше, а 25% ответили, что откладывают столько же. 11% накопили больше, чем раньше, и столько же не смогли дать оценку, сообщил SEB.

По данным банка, по сравнению с опросом, проведенным ранней весной, видно, что у людей меньше возможностей для сбережений. Весной около трети респондентов утверждали, что они меньше сберегают, и столько же было тех, чья способность к сбережениям осталась прежней.

По сравнению с предыдущими шестью месяцами сбережения значительно сократились во всех возрастных группах. Если весной 31% 30-39-летних считали, что сберегают меньше, чем раньше, то сейчас этот показатель увеличился до 51% в той же возрастной группе.

Люди в возрасте 18-29 лет смогли накопить больше, чем раньше, но и этот процент снизился по сравнению с весной. Весной аж 29% 18-29-летних ответили, что откладывают больше, чем раньше, а сейчас так говорят только 17%.

Быстрый рост сбережений замедлился год назад