Опрос, организованный банком SEB, показал, что более половины жителей Эстонии сберегают меньше, чем раньше, и лишь примерно у четверти способность к накоплениям осталась прежней.
ПРИЗНАКИ БЕДНОСТИ ⟩ Эстонцы больше не могут копить так, как раньше
В ходе опроса жителей Эстонии попросили сравнить свои привычки к сбережениям за последние шесть месяцев с предыдущими шестью месяцами. 53% респондентов заявили, что откладывают меньше, а 25% ответили, что откладывают столько же. 11% накопили больше, чем раньше, и столько же не смогли дать оценку, сообщил SEB.
По данным банка, по сравнению с опросом, проведенным ранней весной, видно, что у людей меньше возможностей для сбережений. Весной около трети респондентов утверждали, что они меньше сберегают, и столько же было тех, чья способность к сбережениям осталась прежней.
По сравнению с предыдущими шестью месяцами сбережения значительно сократились во всех возрастных группах. Если весной 31% 30-39-летних считали, что сберегают меньше, чем раньше, то сейчас этот показатель увеличился до 51% в той же возрастной группе.
Люди в возрасте 18-29 лет смогли накопить больше, чем раньше, но и этот процент снизился по сравнению с весной. Весной аж 29% 18-29-летних ответили, что откладывают больше, чем раньше, а сейчас так говорят только 17%.
Быстрый рост сбережений замедлился год назад
«Быстрый рост сбережений Эстонии замедлился еще прошлой осенью. Сбережениям мешает рекордная инфляция, которая с мая составила более 20% по сравнению с прошлым годом. Самый высокий показатель за год был в августе, когда потребительские цены выросли на 25,2% в годовом исчислении. Как показывает опрос, у тех кто не смог сберечь больше, чем раньше, в условиях нынешнего роста цен большая часть доходов идет на повседневные расходы», – сказал руководитель отдела розничных банковских услуг SEB Айнар Леппянен.
Статистика Банка Эстонии также показывает, что с осени 2021 года наблюдается разворот в росте вкладов частных лиц: помимо роста, в некоторые месяцы вклады несколько уменьшались.
«Высока вероятность того, что мы увидим снижение сбережений и в ближайшие месяцы, когда в почтовые ящики потребителей поступят значительно более высокие счета за электроэнергию и газ. Если это вообще возможно, стоит накопить денежный буфер даже в нестабильные времена, но из-за инфляции может быть целесообразно сочетать сбережения с инвестициями, чтобы лучше защитить сбережения от снижения покупательной способности и увеличить стоимость активов», – сказал Леппянен.
В Эстонии повсюду упала способность экономить
Весной Северо-Восточная Эстония стала демонстрировать более низкую способность к сбережениям, чем раньше. 40% респондентов откладывают меньше, чем раньше, но осенью доля тех, кто сберегает меньше, чем раньше, значительно увеличилась везде. Только в Южной Эстонии 47% респондентов сберегали меньше, чем раньше, в других местах этот показатель составлял 50% и более, а в Северо-Восточной Эстонии достигал 67%.
Среди тех, кто сберег меньше, были работники сферы услуг или продавцы, пенсионеры, но также ведущие специалисты, квалифицированные рабочие, студенты и лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Чуть более четверти управляющих увеличили свои сбережения, и только 6% пенсионеров нашли способы увеличить свои накопления
«Результаты исследования показывают, что снижение способности к сбережениям затрагивает многих людей. Если раньше мы наблюдали снижение сбережений, особенно у менее обеспеченных, то теперь уменьшилось буферное накопление и у ведущих специалистов и квалифицированных рабочих. На него, безусловно, повлияла как изменившаяся экономическая ситуация, так и значительный рост цен», – добавил Леппянен.