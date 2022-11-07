«Не накликай себе лишних обязательств!»

По словам представителей Департамента, договорная ловушка, которая распространяется в интернете, может состоять из разового предложения товара или услуги, участия в розыгрыше призов или подписки на бесплатный пробный период.

Это может показаться обычной рекламой, ведь речь идет о предложениях, часто появляющихся в интернете, особенно в социальных сетях, где за бесплатным пробным периодом или разовой покупкой следует неожиданное обязательство по оплате. Потребитель нажимает и размещает заказ, не зная, что он связывает себя долгосрочным контрактом или платежным обязательством.

Как правило, информация о дополнительных платежах представлена ​​в оферте, но ее сложно заметить, потому что либо используется значительно меньший размер шрифта, либо менее заметные цвета или макет, чем остальной текст.

Такие предложения характеризуются описаниями «без риска», «принимайте решение быстро», «100%-ая гарантия», поэтому попадание в договорную ловушку, в свою очередь, приводит к принятию вводящих в заблуждение условий договора. Домен интернет-магазина, который заканчивается на .ee или тот факт, что страница представлена на эстонском языке, не всегда дают основания полагать, что это эстонское предприятие.

Также онлайн-магазины, веб-адрес которых имеет такие домены, как, .lv или .de, могут не быть латвийскими или немецкими компаниями, а о происхождении торговцев нельзя однозначно судить по используемому на сайте языку.