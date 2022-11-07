Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) запустил общенациональную кампанию «Не накликай себе лишних обязательств!», цель которой – привлечь внимание к поведению в интернете, опасностям и мошенничеству, распространяющимся в онлайн-среде.
«Не накликай себе лишних обязательств!»
По словам представителей Департамента, договорная ловушка, которая распространяется в интернете, может состоять из разового предложения товара или услуги, участия в розыгрыше призов или подписки на бесплатный пробный период.
Это может показаться обычной рекламой, ведь речь идет о предложениях, часто появляющихся в интернете, особенно в социальных сетях, где за бесплатным пробным периодом или разовой покупкой следует неожиданное обязательство по оплате. Потребитель нажимает и размещает заказ, не зная, что он связывает себя долгосрочным контрактом или платежным обязательством.
Как правило, информация о дополнительных платежах представлена в оферте, но ее сложно заметить, потому что либо используется значительно меньший размер шрифта, либо менее заметные цвета или макет, чем остальной текст.
Такие предложения характеризуются описаниями «без риска», «принимайте решение быстро», «100%-ая гарантия», поэтому попадание в договорную ловушку, в свою очередь, приводит к принятию вводящих в заблуждение условий договора. Домен интернет-магазина, который заканчивается на .ee или тот факт, что страница представлена на эстонском языке, не всегда дают основания полагать, что это эстонское предприятие.
Также онлайн-магазины, веб-адрес которых имеет такие домены, как, .lv или .de, могут не быть латвийскими или немецкими компаниями, а о происхождении торговцев нельзя однозначно судить по используемому на сайте языку.
Кроме того, все большую популярность набирает инвестирование. Тем не менее, тема, которой не уделялось особого внимания, – это масштабы мошенничества, когда люди могут потерять очень большие суммы денег. В интернете есть много страниц, где посетителю обещают высокие проценты за инвестиции, но один клик, позволяющий присоединиться к услуге, может привести к потере заработанных с таким трудом денег.
Красивое предложение и возможность получить быструю и легкую прибыль могут отодвинуть рациональное мышление на задний план, но реальность такова, что «то, что кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, на самом деле таковым не является».
«С нашими потребительскими привычками мы достигли эпохи, когда онлайн-покупки и подписание различных контрактов стали повседневным явлением. Однако, казалось бы, безопасные клики могут обернуться для нерадивого интернет-пользователя массой проблем и финансовых потерь. Мы считаем, что повышение осведомленности о кликах важно, чтобы люди могли уделять больше внимания договорным ловушкам и возможному мошенничеству, а также избегать ошибок как при онлайн-покупках, так и при принятии инвестиционных решений», – объясняет глава отдела консультирования потребителей и предпринимателей Кристина Таммару.
Материалы кампании и истории потребителей можно найти на сайте TTJA по адресу https://ttja.ee/ru/node/766.