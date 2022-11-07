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Видео ⟩ Роналду получил желтую карточку за разборку на поле

rus.postimees.ee
Роналду получил желтую карточку за разборку на поле
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Момент выяснения отношений Роналду с Тайроном Мингсом.
Момент выяснения отношений Роналду с Тайроном Мингсом. Фото: DARREN STAPLES

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду с капитанской повязкой вывел «Манчестер Юнайдет» против «Астон Виллы», который МЮ проиграл со счетом 1:3, сообщает xsport.ua.

Португальский форвард не отметился результативными действиями, но зато запомнился потасовкой с защитником бирмингемцев Тайроном Мингсом. На 59 минуте игроки едва не подрались, когда боролись за позицию, португальцу удалось повалить соперника на газон.

Игра была остановлена, оба футболиста получили желтые карточки.

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