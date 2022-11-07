Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду с капитанской повязкой вывел «Манчестер Юнайдет» против «Астон Виллы», который МЮ проиграл со счетом 1:3, сообщает xsport.ua.
Видео ⟩ Роналду получил желтую карточку за разборку на поле
Роналду получил желтую карточку за разборку на поле
Португальский форвард не отметился результативными действиями, но зато запомнился потасовкой с защитником бирмингемцев Тайроном Мингсом. На 59 минуте игроки едва не подрались, когда боролись за позицию, португальцу удалось повалить соперника на газон.
Игра была остановлена, оба футболиста получили желтые карточки.
Tremendo enganchón entre Cristiano Ronaldo y Mings pic.twitter.com/GgB2hzp4Sl— David Ferrís (@DavidFerriis8) November 6, 2022
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