Споры об энергетике оборачиваются тем, что строительство атомной электростанции в Эстонии кажется все более реальным. Спасет ли нас атомная энергия? Об мы спросили представители разных партий.
Мозговой штурм: спасет ли Эстонию атомная энергия?
РИЙНА СИККУТ, министр экономики и инфраструктуры (Социал-демократическая партия)
Вопрос строительства атомной электростанции остается в теоретической плоскости. Эстония не может начать строительство малых модульных реакторов, которых еще не существует. Но технологии не стоят на месте. Если в атомной энергетике появятся решения, которые будут соответствовать нашим потребностям, мы инициируем общественную дискуссию.
Сейчас такой необходимости нет, потому что текущие проблемы Эстонии – необходимость строительства местных производственных мощностей, обеспечение доступности энергии и снижение выбросов углерода – должны быть решены быстрее, чем к 2035 году. Имеются технологии, знания и навыки, которые уже через восемь лет позволят производить электроэнергию из возобновляемых источников в объеме, покрывающем наше ежегодное потребление. И это не потолок. Цель состоит в том, чтобы стать экспортером электроэнергии.
Зависимость возобновляемой энергии от погодных условий снижается за счет накопительных мощностей и числа соединений. Однозначно нужны станции совместного производства и новая сланцевая электростанция, возможно, и станция по производству (био)газа.
Важно также управлять потреблением, это не только помогает экономить энергию, но и снижает пиковые уровни.
КРИСТЕН МИХАЛ, председатель экономической комиссии Рийгикогу (Партия реформ)
В энергетике необходимо оперативно и массово создать новые дешевые и чистые мощности. Офшорные и наземные территории скоро будут освобождены от оборонных ограничений, которые мешали строительству парков ветрогенераторов. Возобновляемая ветровая и солнечная энергия сократит дефицит и снизит цену. Эти неуправляемые мощности уравновесят накопительные, равно как и управляемое производство.
Пока что оно по большей части зависит от газа и сланца. Нехватка возобновляемой энергии, развязанная Россией энергетическая война и экологическая нагрузка от управляемых производств привели к росту цен. Поэтому нам нужны новые управляемые производства без выбросов СО2. В 2026 году нас ожидает синхронизация с электросетью континентальной Европы, а это создаст новые возможности.
Атомная энергия, которая в Европе составляет около 25 процентов от общего объема и производится в 13 странах ЕС 103 реакторами, является одним из путей решения. Для начала Эстония должна получить знания для принятия решений. Нужно найти хорошее место для станции и радиоактивных отходов, привлечь к составлению плана компетентных людей, подготовить законодательную базу. К осени 2023 года будет готов финальный рапорт рабочей группы по атомной энергетике. Тогда мы и решим, построит ли Эстония атомную электростанцию к 2031–2035 годам или нам придется искать альтернативу.
ЛАУРИ ХУССАР, председатель партии «Ээсти 200»
«Ээсти 200» ни в коем случае не против АЭС. Для того чтобы мы смогли принять решение о строительстве атомной электростанции нового поколения, необходима работающая технология, которой пока еще нет. Требуется целая система обращения с ядерными материалами и регулятор.
Создание всего этого займет не менее 15 лет и в среднесрочной перспективе не решит ни одной проблемы, связанной с производством электроэнергии в Эстонии.
Одна из причин нынешнего энергетического кризиса заключается в том, что за последние десять лет в Эстонии не было построено ни одного нового парка ветрогенераторов. Однако именно с их помощью Эстония уже в этом десятилетии может стать экспортером электроэнергии и гарантировать жителям страны низкую цену на электроэнергию.
Эстонии стоит взять за основу энергетическую дорожную карту «Зеленый тигр», которая детально показывает, как приблизиться к зеленой энергии с учетом наличествующего объема управляемых мощностей. Если в будущем появится АЭС, ее тоже нужно будет туда вписать. Цель состоит в том, чтобы превратить Эстонию в регионального экспортера электроэнергии с сильной энергетической экономикой.
АНДИ ХЕКТОР, Правые
В умеренном поясе, охватывающем Эстонию и большую часть Европы, наибольшая потребность в электроэнергии наблюдается зимой. Атомные электростанции – это единственный дешевый, управляемый способ производства электроэнергии без выбросов СО2. Энергетический кризис показал, что без атомной энергетики нам не избавиться от энергетической зависимости.
Большая часть нефти и природного газа добывается за пределами ЕС, а солнечная и ветровая энергия не могут обеспечить достаточную надежность поставок. Наши друзья в Финляндии уже давно это поняли и возобновили строительство атомных электростанций. Швеция, Бельгия, Швейцария и другие небольшие страны, которые на волне оптимизма начала века решили отказаться от атомной энергетики, вновь возвращаются к ней.
Технологии ближайших лет не предлагают альтернатив традиционной атомной энергетике. На горизонте виднеются более безопасные технологии, например, атомные реакторы, работающие на быстрых нейтронах, термоядерная энергетика, более эффективные виды водородной энергетики, но, к сожалению, наше общество всеобщего благоденствия забыло инвестировать в их развитие. Эстония не предприняла своевременных действий и не смогла создать необходимую правовую базу. Дебаты по ядерной энергетике в Эстонии нужно провести как можно скорее, чтобы опять не было слишком поздно.