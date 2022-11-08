Мозговой штурм: спасет ли Эстонию атомная энергия?

Пока что оно по большей части зависит от газа и сланца. Нехватка возобновляемой энергии, развязанная Россией энергетическая война и экологическая нагрузка от управляемых производств привели к росту цен. Поэтому нам нужны новые управляемые производства без выбросов СО2. В 2026 году нас ожидает синхронизация с электросетью континентальной Европы, а это создаст новые возможности.

Атомная энергия, которая в Европе составляет около 25 процентов от общего объема и производится в 13 странах ЕС 103 реакторами, является одним из путей решения. Для начала Эстония должна получить знания для принятия решений. Нужно найти хорошее место для станции и радиоактивных отходов, привлечь к составлению плана компетентных людей, подготовить законодательную базу. К осени 2023 года будет готов финальный рапорт рабочей группы по атомной энергетике. Тогда мы и решим, построит ли Эстония атомную электростанцию к 2031–2035 годам или нам придется искать альтернативу.

ЛАУРИ ХУССАР, председатель партии «Ээсти 200»

Лаури Хуссар. Фото: Tairo Lutter

«Ээсти 200» ни в коем случае не против АЭС. Для того чтобы мы смогли принять решение о строительстве атомной электростанции нового поколения, необходима работающая технология, которой пока еще нет. Требуется целая система обращения с ядерными материалами и регулятор.

Создание всего этого займет не менее 15 лет и в среднесрочной перспективе не решит ни одной проблемы, связанной с производством электроэнергии в Эстонии.