После того, как под колеса городского автобуса попал пешеход, прибывшие на место сотрудники полиции установили, что водитель автобуса не имел прав. По сообщению Таллиннского департамента транспорта (TLT), действие его водительских прав было временно приостановлено. Водитель автобуса думал, что разрешение будет автоматически продлено.
Сбивший пешехода водитель таллиннского городского автобуса забыл обновить права
В воскресенье в 17:05 на остановке «Нурменуку» на Ыйсмяэ произошло дорожно-транспортное происшествие: городской автобус сбил мужчину, который вышел на пешеходный переход на красный сигнал светофора. На месте происшествия выяснилось, в том числе, что водитель автобуса не имел водительского удостоверения соответствующей категории.
«62-летний водитель, 30 лет проработавший в TLT, имеет водительское удостоверение категории D с 1985 года. Действие его водительских прав было временно приостановлено, потому что после прохождения профессиональной подготовки (повышения квалификации, которую все профессиональные водители, в том числе водители грузовиков и автобусов, должны проходить каждые пять лет), водитель вовремя не поменял права в Департаменте транспорта», – пояснила руководитель отдела коммуникаций TLT Ольга Полиенко.
По словам Полиенко, водитель автобуса признал свою ошибку: он думал, что водительское удостоверение будет автоматически продлено. Сегодня, по данным TLT, он уже подал соответствующее ходатайство в Департамент транспорта.
«Отдел внутреннего контроля TLT проверяет документы водителей несколько раз в год. Поскольку в TLT работает более 1400 водителей автобусов, мы общаемся со специалистами Департамента транспорта, чтобы найти способ автоматизировать процесс. Это поможет избежать подобных ситуаций в будущем», – сказала Ольга.