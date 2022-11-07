Сбивший пешехода водитель таллиннского городского автобуса забыл обновить права

В воскресенье в 17:05 на остановке «Нурменуку» на Ыйсмяэ произошло дорожно-транспортное происшествие: городской автобус сбил мужчину, который вышел на пешеходный переход на красный сигнал светофора. На месте происшествия выяснилось, в том числе, что водитель автобуса не имел водительского удостоверения соответствующей категории.

«62-летний водитель, 30 лет проработавший в TLT, имеет водительское удостоверение категории D с 1985 года. Действие его водительских прав было временно приостановлено, потому что после прохождения профессиональной подготовки (повышения квалификации, которую все профессиональные водители, в том числе водители грузовиков и автобусов, должны проходить каждые пять лет), водитель вовремя не поменял права в Департаменте транспорта», – пояснила руководитель отдела коммуникаций TLT Ольга Полиенко.

По словам Полиенко, водитель автобуса признал свою ошибку: он думал, что водительское удостоверение будет автоматически продлено. Сегодня, по данным TLT, он уже подал соответствующее ходатайство в Департамент транспорта.