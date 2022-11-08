Эркки Баховски ⟩ Невозможность полного и окончательного перемирия

Однако если задуматься, то сходство можно обнаружить в вопросе о полном перемирии. Если исходить из того, что украинское государство выстоит, а сейчас для этого имеются хорошие предпосылки, то для заключения между Украиной и Россией окончательного перемирия пока нет оснований. Точно так же, как нет их для мира между Израилем и многими арабскими странами.

Правда, ранее Израиль заключил мирный договор с Египтом и Иорданией, а с 2020 года добавились «Соглашения Авраама» – так называют договоры с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. О нормализации отношений с Израилем также заявили Судан и Марокко.

Но для многих арабов, в том числе палестинцев, государства Израиль не существует. Соглашение, заключенное в 1994 году в Осло между Израилем и Организацией Освобождения Палестины, означало, что среди прочего Палестинская национальная администрация признавала право Израиля на существование. Однако это право не признает организация ХАМАС, которая контролирует сектор Газа.

А теперь сравните все это с Украиной. Официальная Россия давно отказалась признавать право Украины на существование. В российских СМИ звучат призывы уничтожить как Украину, так и украинцев. При этом Израиль выстоял в войне, а Украина, где еще не окончена война, также идет к этому.

Где же выход? Идеального решения не существует, но давайте вспомним, что США вносит в бюджет Израиля очень крупные суммы. В 2016 году США и Израиль подписали десятилетний меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым в период с 2019 по 2028 год США предоставят военную помощь на 38 миллиардов долларов. На эти деньги Израиль, например, закупил 50 истребителей F-35. Понятно, что без поддержки США Израилю приходилось бы гораздо тяжелее. США помогают Израилю больше всех на Ближнем Востоке.

Очевидно, Украина повторит судьбу Израиля. С начала войны США предоставили ей военную помощь в размере 17,6 миллиарда долларов, не считая гуманитарной поддержки, в том числе энергетического сектора.