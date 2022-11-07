Армения и Азербайджан сообщили о перестрелке на границе

По сообщению Минобороны Армении, рано утром в понедельник азербайджанские войска открыли огонь по армянским войскам на восточном участке границы, в результате нападения никто не пострадал.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило армянские силы в обстреле своих позиций на нескольких участках границы.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретятся в понедельник в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном. США и Европейский союз взяли на себя инициативу посредничества в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном из-за растущей изоляции Москвы.