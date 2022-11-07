Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в провоцировании перестрелки на границе в понедельник, за несколько часов до мирных переговоров при посредничестве США.
Армения и Азербайджан сообщили о перестрелке на границе
По сообщению Минобороны Армении, рано утром в понедельник азербайджанские войска открыли огонь по армянским войскам на восточном участке границы, в результате нападения никто не пострадал.
Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило армянские силы в обстреле своих позиций на нескольких участках границы.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретятся в понедельник в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном. США и Европейский союз взяли на себя инициативу посредничества в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном из-за растущей изоляции Москвы.
Эскалация на границе произошла через неделю после встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.