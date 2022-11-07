ФОТО ⟩ В темном-темном городе. Как живет Киев без света

«(Украине) Надо признать правомерность требований России в рамках СВО (специальной военной операции - так в России называют войну, развязанную против Украины) и ее результаты, отраженные в нашей Конституции (очевидно, имеется в виду признание Киевом легитимности »присоединения« к России Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Крыма). И тогда со светом наладится», – написал Медведев 28 октября в своем телеграм-канале.

«Читайте по губам. Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас. Холод, голод, темнота и жажда - для нас не так страшно и смертельно, как ваши "дружба и братство"», - говорил Зеленский в своем обращении к украинскому народу. С того времени позиция официального Киева не изменилась.