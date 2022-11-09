Способности к овладению эстонским языком не зависят от возраста, особых талантов и тем более от национальности. Но есть три фактора, которые влияют на реальную интеграцию украинских беженцев по сравнению с русскоязычными жителями Эстонии. Во-первых, украинцы чувствуют вызванную стрессом необходимость прилагать усилия для адаптации к новой стране для полноценной жизни.
Наталья Китам ⟩ Не бывает людей, не способных к языкам
Во-вторых, у них есть уверенность в добродушии и принятии со стороны эстонцев. И в-третьих, украинцы рассеиваются по Эстонии – по маленьким селениям и городам, где они оказываются в очевидном меньшинстве. Эти три объективных фактора делали, делают и будут делать из человека любой национальности «лингвистически одаренного».
Потому что через пару месяцев он уверенно говорит со всеми встречными незнакомыми эстонцами на эстонском, ведь с незнакомцами мы говорим коротко и просто. Через полгода он уже способен поддержать беседу с соседями, вовлечен в местные инициативы, может успешно учиться на эстонском всяким наглядно-предметным навыкам – любые хобби, йога, спорт, искусство, музыка, пение. Еще через полгода учится профессиональным прикладным навыкам и может справиться со стрессом экзамена. Еще полгода в среде – и можно учиться более абстрактным наукам, работать в эстонском коллективе, обслуживать клиентов на эстонском языке.
При соблюдении трех указанных факторов это происходит с человеком само по себе, без того, чтобы ставить жизнь на паузу, брать отпуск на работе, попрощаться с семьей, запереться в келье с книгами и заниматься зубрежкой. Самый мощный фактор – оказаться в десятипроцентном меньшинстве. Ибо в этом случае запускается осознание необходимости приложить усилия. Если «чужих» не более десяти процентов, их не боятся и относятся к ним более благосклонно. Они по умолчанию не могут угрожать сохранению языка и идентичности оставшихся 90 процентов. Именно так было во времена довоенной республики, где представителей других национальностей было около десяти процентов. И без всяких методик, учителей, репетиторов и специальных курсов все они говорили по-эстонски.
Я могу сказать больше: эффективная методика быстрого и естественного овладения языком должна предполагать мягкое погружение в ситуацию, где эстонцев будет 90%. Целью должен быть настоящий функциональный билингвизм и равноправие на рынке труда, а не заполнение низкооплачиваемых вакансий.
Годами мариновать учеников в интеграционных инкубаторах, где грызут грамматику и посредством организации развлечений и досуга имитируют «жизнь в Эстонии», достаточно дорого и совсем не продуктивно. Два месяца подготовки – и прыгаем в настоящее море: огромное число гражданских объединений, благотворительных инициатив, курсов, хоров, домов культуры, библиотек, музеев, фильмов, радио – и телеканалов. Не надо имитировать и создавать параллельную вселенную. Все, кто сейчас говорят по-эстонски, прошли именно этот путь. Просто спросите их. А те, кто застревал на этапе сидения в классах, сейчас явно жалеют о потерянном времени. Язык включается, когда появляется настоящее общение, зачем ждать? Можно костылями и подпорками вмешаться в закон гравитации, но притяжение все равно сделает свое дело.
Неужели для овладения вторым языком не нужно никакого таланта? Конечно же, в ситуации, где языковое меньшинство составляет 15–25 процентов, а в случае Ида-Вирумаа – все 90%, талант нужен. Только это талант брать и делать. Не ждать, когда сложатся благоприятные обстоятельства и найдется гениальный учитель или появится чип для обучения языку во сне. Это не врожденный талант, это характер, который можно воспитать.
Вопреки стереотипу, что воля и характер воспитываются насилием над собой или принуждением ребенка, следует развивать привычку думать и анализировать. Чего я хочу, что я должен сделать, что я сделал, почему что-то не получилось, что нужно сделать, чтобы завтра получилось? Признание достижений – важная часть воспитания воли. Не ругать, а хвалить. Сложно учиться, когда со всех сторон ты слышишь, что ты лентяй, урод, хуже других, второго сорта. Если это послание проникло в душу, оно остается там надолго. Даже если такой ребенок преодолеет все трудности и достигнет своих целей, то, уже будучи взрослым, скорее поверит голословной критике в свой адрес, будет сомневаться в своих способностях и отступит перед трудностями.
Перестаньте себя критиковать. Лень – это защита от непродуктивных решений. Страх – ваш ангел-хранитель, который хочет уберечь вас от неудачи, унижения, неловкости. Услышьте их – они хотят вас защитить от повторения ошибок. Не надо насилия, не надо «брать себя в руки» и в очередной раз «через не хочу и не могу» нести себя на очередные курсы эстонского языка. Лучше спросите себя, что можно сделать лучше. Какие качества помогут вам не наступить на грабли. Найдите единомышленников. Идите туда, где вы нужны, где полезны. Для реальной интеграции нужно перестать водить хороводы и пихать людей в кружки по возрасту и статусу. Надо помочь меньшинству осознать необходимость, а большинству готовность принятия. Соблюдая в сообществе баланс 1:9.