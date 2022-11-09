Наталья Китам ⟩ Не бывает людей, не способных к языкам

Во-вторых, у них есть уверенность в добродушии и принятии со стороны эстонцев. И в-третьих, украинцы рассеиваются по Эстонии – по маленьким селениям и городам, где они оказываются в очевидном меньшинстве. Эти три объективных фактора делали, делают и будут делать из человека любой национальности «лингвистически одаренного».

Потому что через пару месяцев он уверенно говорит со всеми встречными незнакомыми эстонцами на эстонском, ведь с незнакомцами мы говорим коротко и просто. Через полгода он уже способен поддержать беседу с соседями, вовлечен в местные инициативы, может успешно учиться на эстонском всяким наглядно-предметным навыкам – любые хобби, йога, спорт, искусство, музыка, пение. Еще через полгода учится профессиональным прикладным навыкам и может справиться со стрессом экзамена. Еще полгода в среде – и можно учиться более абстрактным наукам, работать в эстонском коллективе, обслуживать клиентов на эстонском языке.