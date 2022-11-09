Закон о кредитно-сберегательных обществах составлен так, чтобы они никому не подчинялись – вкладчики рискуют потерять все.
Сто миллионов евро крутятся в кредитно-сберегательных обществах
Несмотря на это, по данным Банка Эстонии, в таких обществах хранится значительная сумма: в конце второго квартала в их распоряжении было 109 миллионов евро сбережений частных лиц.
Долгое время все действительно было хорошо. Первые кредитно-сберегательные общества (КСО) появились еще в 1990-е годы, но до крупных скандалов дело дошло только сейчас. Например, в ноябре 2020 года были задержаны три человека, связанные с компанией КСО ERIAL, которых подозревали в инвестиционном мошенничестве. В мае 2021 года обвинение по этому делу было предъявлено семи лицам и двум предприятиям, которых обвинили в незаконном присвоении миллиона евро. Сотни вкладчиков потеряли свои деньги, в том числе, например, и политик Урмас Паэт, который лишился круглой суммы в 100 000 евро.
Этой осенью обанкротилось Eesti Arengu Hoiu-Laenuühistu (КСО «Развитие Эстонии»), которое, по оценке банкротного управляющего Мартина Круппа, собрало со своих членов около 18,2 миллиона евро. Как писал Eesti Ekspress, вкладчиков было около тысячи, а среди них все тот же Урмас Паэт, который на этот раз потерял 50 000 евро. Кооператив, обещавший развитие Эстонии, имел признаки финансовой пирамиды.
Уже к моменту начала рассмотрения дела ERIAL людям, работавшим в сфере финансов, было понятно, что в Эстонии есть несколько «серых зон», то есть неотрегулированных сфер, в которых любой делец может абсолютно вольготно себя чувствовать и делать с активами вкладчиков все что ему вздумается. Параллельно сформировалось еще одно направление – это рынок взыскания долгов. Законодатели даже подготовили законопроект, который усилил бы надзор за обеими сферами и дал надежду на то, что с откровенным мошенничеством будет покончено. Но потом все застопорилось.
Заместитель руководителя отдела политики финансовых услуг Министерства финансов Томас Аувяэрт сказал, что министерство получило множество отзывов о подготовленном несколько лет назад законопроекте и они были достаточно неоднозначными. Разработка оптимального решения требует времени. «Важно понимать, что насильно загнать все КСО под надзор Финансовой инспекции – не самый разумный выход, поэтому мы занимаемся поиском и анализом возможных альтернатив», – прокомментировал Аувяэрт.
В общих чертах противостояние, судя по звучащим в медиа мнениям, заключается в том, что Финансовая инспекция хочет превратить КСО в кредитные учреждения, чтобы их можно было контролировать, исходя из соответствующего закона. Но поскольку это повлечет за собой более высокие финансовые требования к КСО, многие из которых представляют собой небольшие общинные проекты с долгой историей, то они просто вымрут. Однако Финансовая инспекция не хочет осуществлять надзор за КСО по правилам самих КСО. Другими словами, сейчас ведется поиск надзорного органа и идет сдержанное обсуждение того, какими эти правила вообще должны быть.
«Для поиска наиболее подходящего решения мы также встретились с представителями КСО, Финансовой инспекции и Банка Эстонии. В первую очередь мы хотим гарантировать защиту вкладов, но при этом не запретить деятельность КСО. В ближайшее время мы планируем провести дополнительные встречи», – добавил Аувяэрт.
Министерство серьезно настроено на продолжение работы над законопроектом. «В ближайшее время мы планируем опубликовать новую версию законопроекта. Основное внимание в ней прежде всего уделяется праву вкладчика на получение необходимой информации, ограничению полномочий, ограничению рекламы, а также дополнительному внутреннему и внешнему контролю аудиторов. Следует отдельно взвесить необходимость привлечения Финансовой инспекции в качестве надзорного органа», – заявил сотрудник Минфина.
Чисто технически проблема не так уж и велика: по данным Банка Эстонии, в настоящее время в Эстонии действует 21 кредитно-сберегательное общество. Некоторые из них хоть и зарегистрированы, но еще даже не начали вести коммерческую деятельность. Например, КСО Eesti Kapital Invest было зарегистрировано в 2019 году, а в годовом отчете за 2021 год у них значится, что деятельность еще не начата и в этом году планируется ликвидация предприятия. В последние годы как раз и началась массовая самоликвидация кредитно-сберегательных обществ. По статистике Банка Эстонии, в прошлом и нынешнем годах помимо скандально известных ERIAL и Eesti Areng о прекращении деятельности заявили КСО Kindel, Harju и Rahva.
Один бизнес – несколько обличий
По большому счету эстонские КСО можно разделить на три типа.
• Первый тип – это те, которые спокойно работают десятилетиями и следуют принципам справедливого распределения доходов между вкладчиками.
• Вторые связаны с фирмами, выдающими быстрые кредиты. Самые известные из них – Tallinna Hoiu-Laenuühistu (за которым стоит Placet Group Сергея Астафьева и Александра Костина) и КСО Geldex Eesti (за которым стоит принадлежащая Борису Аделю кредитная фирма Apolonna OÜ и другие предприятия, про которые издание Äripäev писало, что Адель выбрал форму предпринимательской деятельности КСО, потому что не получил лицензии кредитной организации).
• К третьей категории относятся разнообразные схемы, например, Eesti Arengu HoiuLaenuühistu.