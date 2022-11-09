Сто миллионов евро крутятся в кредитно-сберегательных обществах

Несмотря на это, по данным Банка Эстонии, в таких обществах хранится значительная сумма: в конце второго квартала в их распоряжении было 109 миллионов евро сбережений частных лиц.

Долгое время все действительно было хорошо. Первые кредитно-сберегательные общества (КСО) появились еще в 1990-е годы, но до крупных скандалов дело дошло только сейчас. Например, в ноябре 2020 года были задержаны три человека, связанные с компанией КСО ERIAL, которых подозревали в инвестиционном мошенничестве. В мае 2021 года обвинение по этому делу было предъявлено семи лицам и двум предприятиям, которых обвинили в незаконном присвоении миллиона евро. Сотни вкладчиков потеряли свои деньги, в том числе, например, и политик Урмас Паэт, который лишился круглой суммы в 100 000 евро.

Этой осенью обанкротилось Eesti Arengu Hoiu-Laenuühistu (КСО «Развитие Эстонии»), которое, по оценке банкротного управляющего Мартина Круппа, собрало со своих членов около 18,2 миллиона евро. Как писал Eesti Ekspress, вкладчиков было около тысячи, а среди них все тот же Урмас Паэт, который на этот раз потерял 50 000 евро. Кооператив, обещавший развитие Эстонии, имел признаки финансовой пирамиды.