Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер прибудет в Эстонию с рабочим визитом в пятницу, 11 ноября.
В Эстонию с визитом прибудет премьер-министр Словакии
В Эстонию с визитом прибудет премьер-министр Словакии
Запланированы встречи премьер-министра Словакии с премьер-министром Каей Каллас и председателем Рийгикогу Юри Ратасом. Премьер-министр также посетит Маарьямяэский мемориал жертвам коммунизма и презентационный центр e-eesti.
В 15:30 в доме Стенбока состоится совместная пресс-конференция Хегера и Каллас.
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