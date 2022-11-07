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В Эстонию с визитом прибудет премьер-министр Словакии

BNS
В Эстонию с визитом прибудет премьер-министр Словакии
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Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Фото: Ludovic Marin

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер прибудет в Эстонию с рабочим визитом в пятницу, 11 ноября.

Запланированы встречи премьер-министра Словакии с премьер-министром Каей Каллас и председателем Рийгикогу Юри Ратасом. Премьер-министр также посетит Маарьямяэский мемориал жертвам коммунизма и презентационный центр e-eesti.

В 15:30 в доме Стенбока состоится совместная пресс-конференция Хегера и Каллас.

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