Командир Сакалаской дружины Кайтселийта ушел из жизни в возрасте 41 года

По данным Сакалаской дружины Кайтселийта, майор Андрес Саритс начал военную службу в 2000 году. Он служил в дивизии противовоздушной обороны, батальоне штаба и связи, в Тапаском инженерно-саперном батальоне, скаутском батальоне и 2-й пехотной бригаде. С 2019 по 2022 год он был преподавателем тактической кафедры Академии сил обороны.

Майор Андрес Саритс также участвовал в двух миссиях в Афганистане. С 2004 года был членом Сакалаской дружины группы Юмера.

«Всегда тяжело, когда от нас уходят люди, в которых ты увидел энтузиазм и желание к действию, которыми ты вдохновлялся. Особенно жаль, когда из жизни уходят люди, которые моложе нас», – сказал старший бригадный генерал Кайтселийта Рихо Юхтеги.



Кайтселийт выражает соболезнования родным и близким погибшего и почтит память товарища, приспустив государственные флаги.