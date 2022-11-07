В воскресенье неожиданно ушел из жизни командир Сакалаской дружины Кайтселийта майор Андрес Саритс, вступивший в должность 1 августа. Ему был 41 год.
Командир Сакалаской дружины Кайтселийта ушел из жизни в возрасте 41 года
По данным Сакалаской дружины Кайтселийта, майор Андрес Саритс начал военную службу в 2000 году. Он служил в дивизии противовоздушной обороны, батальоне штаба и связи, в Тапаском инженерно-саперном батальоне, скаутском батальоне и 2-й пехотной бригаде. С 2019 по 2022 год он был преподавателем тактической кафедры Академии сил обороны.
Майор Андрес Саритс также участвовал в двух миссиях в Афганистане. С 2004 года был членом Сакалаской дружины группы Юмера.
«Всегда тяжело, когда от нас уходят люди, в которых ты увидел энтузиазм и желание к действию, которыми ты вдохновлялся. Особенно жаль, когда из жизни уходят люди, которые моложе нас», – сказал старший бригадный генерал Кайтселийта Рихо Юхтеги.
Кайтселийт выражает соболезнования родным и близким погибшего и почтит память товарища, приспустив государственные флаги.
Сделать запись в книге соболезнований майора Андреса Саритса можно в фойе главного штаба Кайтселийта по понедельникам и вторникам до 12 часов. Затем книга соболезнований будет доставлена в Сакаласкую дружину.