Грузовик, которым управлял житель Эстонии, и автомобиль Lada Largus столкнулись в воскресенье вечером в Псковской области. Два человека, находившихся в «ладе» погибли, сообщили в УГИБДД по Псковской области.
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Водитель из Эстонии попал в аварию в Псковской области: двое погибли
Водитель из Эстонии попал в аварию в Псковской области: двое погибли
Авария произошла в 16:30 на 73-м километре дороги Великие Луки-Усвяты в Усвятском районе. 45-летний водитель автомобиля «лада» не смог справиться с управлением – на повороте он вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. Грузовиком с прицепом управлял 64-летний житель Эстонии, который не пострадал в аварии. Полиция установила, что водитель грузовика был трезв.
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