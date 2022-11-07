Водитель из Эстонии попал в аварию в Псковской области: двое погибли

Авария произошла в 16:30 на 73-м километре дороги Великие Луки-Усвяты в Усвятском районе. 45-летний водитель автомобиля «лада» не смог справиться с управлением – на повороте он вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. Грузовиком с прицепом управлял 64-летний житель Эстонии, который не пострадал в аварии. Полиция установила, что водитель грузовика был трезв.