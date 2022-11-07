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Водитель из Эстонии попал в аварию в Псковской области: двое погибли

Арвед Брейдакс
Водитель из Эстонии попал в аварию в Псковской области: двое погибли
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: YURI KADOBNOV/AFP

Грузовик, которым управлял житель Эстонии, и автомобиль Lada Largus столкнулись в воскресенье вечером в Псковской области. Два человека, находившихся в «ладе» погибли, сообщили в УГИБДД по Псковской области.

Авария произошла в 16:30 на 73-м километре дороги Великие Луки-Усвяты в Усвятском районе. 45-летний водитель автомобиля «лада» не смог справиться с управлением – на повороте он вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. Грузовиком с прицепом управлял 64-летний житель Эстонии, который не пострадал в аварии. Полиция установила, что водитель грузовика был трезв.

37-летняя пассажирка Lada Largus скончалась на месте, водитель скончался в машине скорой помощи.

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