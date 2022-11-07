Правые: текущий план госбюджета приведет к краху Эстонии

По мнению правых, Эстония движется к экономической катастрофе с опасной скоростью, и история успеха, созданная за 30 лет, очень близка к тому, чтобы затеряться среди уроков истории. Структурный дефицит государственного бюджета Эстонии углубляется, а долговое бремя увеличивается – и это в ситуации, когда каждый новый экономический прогноз говорит о все более неизбежной и глубокой рецессии.

Уже в следующем году расходы государства превысят доходы на два миллиарда евро, подчеркивают правые.

«Прежде всего, от способности правительства принимать правильные и взвешенные решения зависит непосредственное благополучие нашего народа, сохранение рабочих мест, конкурентоспособность предприятий, безопасность и, таким образом, будущее всей Эстонии. Сегодняшние решения создают завтрашнюю Эстонию», – говорится в обращении.

По словам правых, в трудные времена необходимо делать решительный выбор. «Руководители страны должны быть проводниками и первыми признать, что сегодня и страна, и народ, мы стали немного беднее и надо где-то экономить. Всем нужно пересмотреть свои расходы, начиная с госсектора и заканчивая домохозяйством каждого», – призывают они.

«Популистский проект, названный в материалах Рийгикогу «предвыборным бюджетом», не только противоречит смыслу Закона о государственном бюджете, но и наносит серьезный ущерб интересам Эстонии как сегодня, так и в будущем. Как Банк Эстонии, так и собственный бюджетный совет правительства считают экономический прогноз Министерства финансов, который является основой государственного бюджета, нереалистичным. Кроме того, несколько ведущих экспертов публично раскритиковали финансовую политику государства и объявили ее неустойчивой», – считают правые.