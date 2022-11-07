Круизный рынок, который был полностью закрыт более года из-за коронавирусных ограничений, восстановился, и спрос вырос до уровня 2019 года.
Спрос на круизный туризм вернулся к доковидному уровню
Несмотря на влияние цен на топливо и инфляции на стоимость круизов, спрос восстановился, сообщает Bloomberg со ссылкой на Royal Caribbean Cruises Ltd. Компания объявила, что заполняемость судов вернулась к доковидному уровню, а количество бронирований выше, чем в третьем квартале 2019 года.
Второй по величине круизный оператор в мире сообщил о результатах за третий квартал, которые превзошли оценки Уолл-стрит, и заявил, что покупательский спрос впервые сравнялся с уровнем 2019 года.
«Наш бизнес вернулся», — сказал в интервью генеральный директор Royal Caribbean Cruises Джейсон Либерти. «Наши коэффициенты загрузки находятся в районе 90 процентов. Мы возвращаемся».
Лишь китайский круизный рынок пока остается на низком уровне из-за карантинных ограничений, но восстановление спроса в других регионах по-прежнему позволяет круизным компаниям делать оптимистические прогнозы.
По словам главы Royal Caribbean, с 2019 года в поведении клиентов произошло одно большое изменение: клиенты бронируют круизы на более ранние даты. В последнем квартале совершено на 50% больше бронирований, чем за тот же период в 2019 году.
Royal Caribbean ожидает рекордной прибыли в 2023 году, когда клиенты потратят на бронирования и круизы больше, чем в 2019 году. По данным компании, их клиенты, как правило, имеют высокие доходы. Средний доход такого домохозяйства превышает 100 000 долларов США и оно меньше подвержено влиянию текущих проблем с потребительскими расходами.