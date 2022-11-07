Спрос на круизный туризм вернулся к доковидному уровню

Несмотря на влияние цен на топливо и инфляции на стоимость круизов, спрос восстановился, сообщает Bloomberg со ссылкой на Royal Caribbean Cruises Ltd. Компания объявила, что заполняемость судов вернулась к доковидному уровню, а количество бронирований выше, чем в третьем квартале 2019 года.

Второй по величине круизный оператор в мире сообщил о результатах за третий квартал, которые превзошли оценки Уолл-стрит, и заявил, что покупательский спрос впервые сравнялся с уровнем 2019 года.

«Наш бизнес вернулся», — сказал в интервью генеральный директор Royal Caribbean Cruises Джейсон Либерти. «Наши коэффициенты загрузки находятся в районе 90 процентов. Мы возвращаемся».

Лишь китайский круизный рынок пока остается на низком уровне из-за карантинных ограничений, но восстановление спроса в других регионах по-прежнему позволяет круизным компаниям делать оптимистические прогнозы.

По словам главы Royal Caribbean, с 2019 года в поведении клиентов произошло одно большое изменение: клиенты бронируют круизы на более ранние даты. В последнем квартале совершено на 50% больше бронирований, чем за тот же период в 2019 году.