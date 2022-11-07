Почти каждый день в украинских телепрограммах психологи дают советы, как справиться с тревожностью, а в рекламных паузах показывают видео с призывами поддержать солдат на фронте. На улицах висят плакаты в цветах государственного флага.
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Борись как Украина: в чем секрет несгибаемого боевого духа украинцев
Борись как Украина: в чем секрет несгибаемого боевого духа украинцев
В метро и убежищах Украины висят мотивационные и ободряющие плакаты. Повсюду лозунги, призывающие к единству и выдержке для победы в войне.
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