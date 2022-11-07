Американские производители нефти заработали более 200 миллиардов долларов прибыли благодаря резкому росту цен на энергоносители, который возник с начала российского вторжения в Украину.
Производители нефти в США заработали огромные суммы на росте цен, который возник из-за войны в Украине
Производители нефти в США заработали огромные суммы на росте цен, который возник из-за войны в Украине
Нефтегазовые компании США, котирующиеся на фондовой бирже, заработали в общей сложности 200,24 миллиардов долларов во втором и третьем кварталах этого года, пишет престижное экономическое издание Financial Times на основе анализа S&P Global Commodity Insights.
Цифры показывают, что это были вторые по прибыльности шесть месяцев в истории компаний этой отрасли. «В конце года денежные потоки, вероятно, будут рекордными или, по крайней мере, очень близкими к этому рекорду», – сказал Хассан Элтори, директор по анализу акций S&P.
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