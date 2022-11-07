Эстонки победили на этапе Кубка мира по керлингу

Эстонская представительская команда в ходе турнира одержала пять побед и потерпела два поражения. В полуфинале наши девушки победили норвежскую команду Team Rørvik со счетом 9:5. В финале эстонкам пришлось сражаться с немками. Их победили со счетом 5:4.

По словам капитана женской команды Марие Калдвеэ, второй день турнира был сложным, эстонкам пришлось признать превосходство швейцарских и норвежских женских команд.

«Эти потери немного вывели нас из равновесия. Тем не менее, мы смогли показать свой уровень в плей-офф, и после победы над Италией мы сохранили набранный темп», – прокомментировала Калдвеэ.

Итальянская команда – соперница эстонских девушек в четвертьфинале – была однозначным фаворитом турнира. Женская сборная Италии входит в десятку сильнейших в Европе, и на предстоящем чемпионате Европы сыграет в дивизионе А. Женскую команду возглавляет Стефания Константини, у которой есть золотая олимпийская медаль 2022 года в смешанном парном керлинге.

Всего на домашнем этапе Кубка мира соревновались 15 команд из десяти стран Европы. Для некоторых из них это были последние международные соревнования перед чемпионатом Европы по керлингу, который стартует в этом месяце.

Калдвеэ добавила, что это был последний турнир женской команды накануне чемпионата Европы.

«Конечно, приятно показать свой уровень перед чемпионатом Европы и выиграть пробный турнир. У меня очень хорошая команда, вместе мы выходили из самых сложных ситуаций, использовали наши навыки и хорошую командную работу», – добавила она.

Женская сборная Эстонии готовится к предстоящему чемпионату Европы под руководством топ-тренера Дерека Брауна из Шотландии. В состав женской сборной Эстонии по керлингу входят Марие Калдвеэ (капитан), Лийса Турманн, Керли Лайдсалу и Эрика Тувике.

Чемпионат Европы по керлингу стартует 18 ноября в шведском городе Эстерсунд, а 26 ноября будут объявлены лучшие европейские команды в мужском и женском керлинге. Эстонию на титульных соревнованиях представляют женская команда Мари Калдвеэ и мужская команда Эдуарда Вельтсмана, обе команды в этом году соревнуются в дивизионе B.