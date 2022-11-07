Шестимесячный Euribor в пятницу вырос на 0,053 процентных пункта до отметки 2,278 процента.
Ставка шестимесячного Euribor продолжает расти
Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 27 октября решил со 2 ноября вновь повысить все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов.
Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2 процентов ставка по депозитам – до 1,5 процента, ставка по маржинальным кредитам – до 2,25 процента.
В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки.
Совет ЕЦБ повышает ставки на 0,75 процентных пункта уже второе заседание подряд. В предыдущий раз ставки были повышены 8 сентября. На заседании 21 июля совет ЕЦБ в целях борьбы с высокой инфляцией решил впервые за последние 11 лет повысить процентные ставки на 0,5 процентного пункта.
«Осуществляя третье подряд повышение этих важных для монетарной политики процентных ставок, совет добился значительного прогресса в прекращении стимулирующих мер денежно-кредитной политики», – говорится в заявлении совета ЕЦБ.
Совет подчеркивает, что ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому уровню 2 процента.
«Инфляция все еще слишком высока и будет превышать целевой уровень в течение длительного времени. В сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9 процента. В последние месяцы резкий рост цен на энергоресурсы и продукты питания, проблемы с поставками и восстановление спроса после пандемии обусловили давление цен и рост инфляции. Цель монетарной политики совета ЕЦБ – снизить поддержку спроса и застраховаться от риска длительных повышающих инфляционных ожиданий», – заявил ЕЦБ.
Ставки Euribor в процентах и дневные изменения в процентных пунктах от 4.11.2022:
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Euribor, %
изм. в %
1 неделя
|1,385
|0,003
1 месяц
|1,398
-0,003
3 месяца
|1,734
|0,002
6 месяцев
|2,278
|0,053
12 месяцев
|2,794
|0,059