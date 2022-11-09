Суд под бомбами: украинские судьи консультируются с эстонскими коллегами о виртуальном производстве

– Насколько, с учетом войны в Украине, выросло количество решений по делам, возбужденным по статье о государственной измене?

– Это не моя юрисдикция, но такие дела есть, мы о них слышим. Однако в Верховном суде я не помню таких дел. Почему? Потому что, понятно, должно быть расследование, потом дело попадает в суд, это не быстрый процесс. Сейчас первая или, возможно, вторая инстанция этими делами занимается. У нас же есть понятие коллаборации, оно шире, и там охват составных частей больше. Но такие дела действительно есть.

– Какова специфика дел в связи с войной?

– У нас сейчас очень много дел о банкротстве. Понятно, что многие бизнесмены не выдерживают финансовой нагрузки. Форс-мажоры начались еще во времена ковида и продолжились в военное время. Не выполняются контракты, партнеры пытаются выяснить, кто кому должен заплатить. Раньше по форс-мажорам было очень мало дел.

Появились дела о взыскании с России. Это новая практика. У нас было несколько дел, по которым мы вынесли решения, что Россия не пользуется судебным иммунитетом, потому что в Украине действовала старая концепция, что любое иностранное государство у нас попадает под защиту.