Оккупационные власти заявили о прекращении «эвакуации» из Херсона

«7 ноября 2022 года из города Херсона с правобережной части Херсонской области сегодня ушел последний теплоход, который мог забрать людей, которые готовы перейти на левый берег. С левого на правый берег мы сегодня закрыли дорогу и в город мы вам не рекомендуем возвращаться», – заявил заместитель главы оккупационной администрации области Кирилл Стремоусов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.