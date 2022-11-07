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Оккупационные власти заявили о прекращении «эвакуации» из Херсона

Meduza.io
Оккупационные власти заявили о прекращении «эвакуации» из Херсона
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Жители Херсона регулярно стоят в очередях. В кадре очередь за питьевой водой. 16 октября 2022 года.
Жители Херсона регулярно стоят в очередях. В кадре очередь за питьевой водой. 16 октября 2022 года. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Представители назначенной Россией администрации аннексированной части Херсонской области объявили о завершении «организованной эвакуации» жителей с правого берега Днепра, где находится Херсон.

«7 ноября 2022 года из города Херсона с правобережной части Херсонской области сегодня ушел последний теплоход, который мог забрать людей, которые готовы перейти на левый берег. С левого на правый берег мы сегодня закрыли дорогу и в город мы вам не рекомендуем возвращаться», – заявил заместитель главы оккупационной администрации области Кирилл Стремоусов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

В аннексированной части Херсонской области объявили «эвакуацию» в середине октября. Одной из причин назначенные Россией власти региона назвали опасность разрушения плотины Каховской ГЭС «в результате ракетного обстрела ВСУ». Украинские власти, в свою очередь, заявили, что российские войска могут взорвать плотину Каховской ГЭС и вызвать таким образом наводнение, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.

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