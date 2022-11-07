Представители назначенной Россией администрации аннексированной части Херсонской области объявили о завершении «организованной эвакуации» жителей с правого берега Днепра, где находится Херсон.
Оккупационные власти заявили о прекращении «эвакуации» из Херсона
«7 ноября 2022 года из города Херсона с правобережной части Херсонской области сегодня ушел последний теплоход, который мог забрать людей, которые готовы перейти на левый берег. С левого на правый берег мы сегодня закрыли дорогу и в город мы вам не рекомендуем возвращаться», – заявил заместитель главы оккупационной администрации области Кирилл Стремоусов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.
В аннексированной части Херсонской области объявили «эвакуацию» в середине октября. Одной из причин назначенные Россией власти региона назвали опасность разрушения плотины Каховской ГЭС «в результате ракетного обстрела ВСУ». Украинские власти, в свою очередь, заявили, что российские войска могут взорвать плотину Каховской ГЭС и вызвать таким образом наводнение, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.