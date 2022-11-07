Определились пары соперников 1/8 финала Лиги чемпионов. Итоги жеребьевки были опубликованы на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), сообщает news.ru.
Определились все пары 1/8 финала Лиги чемпионов
Определились все пары 1/8 финала Лиги чемпионов
Состав пар выглядит так:
«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»
«Брюгге» — «Бенфика»
«Ливерпуль» — «Реал»
«Милан» — «Тоттенхэм»
«Айнтрахт» — «Наполи»
«Боруссия» Дортмунд — «Челси»
«Интер» — «Порту»
«ПСЖ» — «Бавария»
На стадии 1/8 финала не могли встретиться команды из одной страны, а также те клубы, которые играли друг с другом в группе. Команды проведут по матчу дома и на выезде. Клубы, занявшие первые места в группах, ответные игры проведут дома.
Первые матчи пройдут 14–15 и 21–22 февраля, а ответные — 7–8 и 14–15 марта.
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