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Определились все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

rus.postimees.ee
Определились все пары 1/8 финала Лиги чемпионов
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Лига чемпионов, сезон 2021-22, матч "Аякс"-"Бенфика", архив.
Лига чемпионов, сезон 2021-22, матч "Аякс"-"Бенфика", архив. Фото: Postimees

Определились пары соперников 1/8 финала Лиги чемпионов. Итоги жеребьевки были опубликованы на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), сообщает news.ru

Состав пар выглядит так:

«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»

«Брюгге» — «Бенфика»

«Ливерпуль» — «Реал»

«Милан» — «Тоттенхэм»

«Айнтрахт» — «Наполи»

«Боруссия» Дортмунд — «Челси»

«Интер» — «Порту»

«ПСЖ» — «Бавария»

На стадии 1/8 финала не могли встретиться команды из одной страны, а также те клубы, которые играли друг с другом в группе. Команды проведут по матчу дома и на выезде. Клубы, занявшие первые места в группах, ответные игры проведут дома.

Первые матчи пройдут 14–15 и 21–22 февраля, а ответные — 7–8 и 14–15 марта.

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