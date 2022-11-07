18-летняя российская гимнастка сменила гражданство и будет тренироваться в Германии

По информации издания, Симакова уже подала документы, чтобы её зачислили на тренировочную базу.

Анастасия Симакова родилась и выросла в Омске. В 2021 году родители спортсменки переехали в Германию и с тех пор проживают в Нюрнберге. Симакова уже выступила за немецкий гимнастический клуб «Айнтрахт» на соревнованиях, которые состоялись в минувшие выходные.