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18-летняя российская гимнастка сменила гражданство и будет тренироваться в Германии

rus.postimees.ee
18-летняя российская гимнастка сменила гражданство и будет тренироваться в Германии
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Анастасия Симакова.
Анастасия Симакова. Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender via www.imago-images.de

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров россиянка Анастасия Симакова получила паспорт Германии, сообщает «Чемпионат». Также сообщается, что 18-летняя спортсменка изъявила желание тренироваться в Германии. 

«Я хотела бы тренироваться здесь», — приводит её слова немецкое издание Stuttgarter Nachrichten.

По информации издания, Симакова уже подала документы, чтобы её зачислили на тренировочную базу.

Анастасия Симакова родилась и выросла в Омске. В 2021 году родители спортсменки переехали в Германию и с тех пор проживают в Нюрнберге. Симакова уже выступила за немецкий гимнастический клуб «Айнтрахт» на соревнованиях, которые состоялись в минувшие выходные.

В настоящий момент российские гимнасты отстранены от международных соревнований.

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