Пятого ноября появилась новость о том, что New York Times рассматривает Каю Каллас в качестве одного из возможных будущих генеральных секретарей НАТО.

Конечно, было бы здорово, если бы генеральным секретарем НАТО стал гражданин Эстонии или какой-нибудь восточноевропейской страны. В сегодняшнем геополитическом противостоянии с Россией кандидат от нашего региона, учитывая историческую составляющую, будет лучше понимать и адекватнее оценивать ситуацию, чем представители других регионов.

Однако весьма сомнительно, что Кая Каллас подходит для этой роли. Она не разбирается в военной области, и, выступая в Рийгикогу, не смогла произвести впечатление эксперта в области государственной обороны. Она часто теряется в элементарных вопросах, не имея представления о разнице, например, между ПВО средней дальности и противотанковой обороной.

Именно в период правления Каллас на долгие годы была отложена ликвидация брешей, связанных с ПВО средней дальности, и ряда прочих важных упущений в обороне. Только в прошлом году правительство Партии реформ во главе с Каей Каллас выступило с предложением сократить увеличение запланированных расходов на оборону, хотя все признаки указывали на то, что действовать нужно быстро. Если бы мы отреагировали немедленно, у нас уже сегодня были бы ПВО средней дальности, системы береговой обороны и многие другие необходимые возможности, а наша обороноспособность была бы значительно лучше.

Генеральный секретарь НАТО для достижения договоренностей должен уметь сводить за одним столом страны с разными интересами. Кая Каллас по натуре не примиритель, наоборот: она разобщает. Каллас объявила о противостоянии в Эстонии примерно трети нашего народа. Следует ожидать, что она не сможет сотрудничать с теми государствами-членами НАТО, которые проводят национальную, а не реформистскую глобалистскую политику. Я имею в виду в первую очередь Польшу и Венгрию.