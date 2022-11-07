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Таллинн планирует построить новый детский приют

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Таллинн планирует построить новый детский приют
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приют Лиллекюла, Таллинн, улица Моони, 1
приют Лиллекюла, Таллинн, улица Моони, 1 Фото: Andres Haabu

Таллиннское городское управление имуществом для восполнения недостающих мест объявило тендер на проектирование детского приюта по адресу Риви, 3.

Предметом тендера является доведение до конца условий проектирования Таллиннского центра безопасности детей, подготовка проекта нового здания в объеме эскизного и рабочего проектов, ходатайство о разрешении на строительство, консультирование при строительстве и закупке мебели, а также надзор за проектировщиком во время строительных работ, в соответствии с закупочной документацией.

Поскольку количество детей в приюте Лиллекюла, расположенном по адресу улица Моони, 1 было сокращено по требованию департамента здоровья, возникла проблема с нехваткой мест. Новое здание на улице Риви позволит создать от 6 до 10 необходимых дополнительных мест.

На улице Риви планируется строительство комплекса зданий с двумя цокольными этажами. Здание должно иметь как минимум два отдельных входа и навес для автомобиля. Проект также включает в себя комплексный проект озеленения, цель которого – избежать участков, требующих тесного скашивания, а также в ландшафте следует избегать живых деревьев, вместо этого будет лужайка.

Ожидаемая продолжительность тендера – 29 месяцев, предложения можно подавать до 27 января 2023 года.

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