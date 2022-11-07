Таллинн планирует построить новый детский приют

Предметом тендера является доведение до конца условий проектирования Таллиннского центра безопасности детей, подготовка проекта нового здания в объеме эскизного и рабочего проектов, ходатайство о разрешении на строительство, консультирование при строительстве и закупке мебели, а также надзор за проектировщиком во время строительных работ, в соответствии с закупочной документацией.

Поскольку количество детей в приюте Лиллекюла, расположенном по адресу улица Моони, 1 было сокращено по требованию департамента здоровья, возникла проблема с нехваткой мест. Новое здание на улице Риви позволит создать от 6 до 10 необходимых дополнительных мест.

На улице Риви планируется строительство комплекса зданий с двумя цокольными этажами. Здание должно иметь как минимум два отдельных входа и навес для автомобиля. Проект также включает в себя комплексный проект озеленения, цель которого – избежать участков, требующих тесного скашивания, а также в ландшафте следует избегать живых деревьев, вместо этого будет лужайка.