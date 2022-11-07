Таллиннское городское управление имуществом для восполнения недостающих мест объявило тендер на проектирование детского приюта по адресу Риви, 3.
Таллинн планирует построить новый детский приют
Предметом тендера является доведение до конца условий проектирования Таллиннского центра безопасности детей, подготовка проекта нового здания в объеме эскизного и рабочего проектов, ходатайство о разрешении на строительство, консультирование при строительстве и закупке мебели, а также надзор за проектировщиком во время строительных работ, в соответствии с закупочной документацией.
Поскольку количество детей в приюте Лиллекюла, расположенном по адресу улица Моони, 1 было сокращено по требованию департамента здоровья, возникла проблема с нехваткой мест. Новое здание на улице Риви позволит создать от 6 до 10 необходимых дополнительных мест.
На улице Риви планируется строительство комплекса зданий с двумя цокольными этажами. Здание должно иметь как минимум два отдельных входа и навес для автомобиля. Проект также включает в себя комплексный проект озеленения, цель которого – избежать участков, требующих тесного скашивания, а также в ландшафте следует избегать живых деревьев, вместо этого будет лужайка.
Ожидаемая продолжительность тендера – 29 месяцев, предложения можно подавать до 27 января 2023 года.