Водитель с признаками алкогольного опьянения врезался в дерево

Как пишет Lõuna-Eesti Postimees, это случилось в 7:39 на 48-м километре шоссе Выру–Мынисте–Валга в волости Валга.

Автомобиль Audi A6, за рулем которого находился 25-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, на крутом повороте съехал в кювет и врезался в дерево.

Водителя доставили в Клинику Тартуского университета. Так как речь идет о гражданине Латвийской Республики, после оказания первой помощи его передали медикам соседней страны, сказал пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск. В машине он был один.