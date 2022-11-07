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Водитель с признаками алкогольного опьянения врезался в дерево

rus.postimees.ee
Водитель с признаками алкогольного опьянения врезался в дерево
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ДТП в волости Валга.
ДТП в волости Валга. Фото: Lõuna prefektuur

В воскресенье ранним утром в Валгамаа произошло ДТП.

Как пишет Lõuna-Eesti Postimees, это случилось в 7:39 на 48-м километре шоссе Выру–Мынисте–Валга в волости Валга.

Автомобиль Audi A6, за рулем которого находился 25-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, на крутом повороте съехал в кювет и врезался в дерево.

Водителя доставили в Клинику Тартуского университета. Так как речь идет о гражданине Латвийской Республики, после оказания первой помощи его передали медикам соседней страны, сказал пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск. В машине он был один.

Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе использование ремня безопасности.

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