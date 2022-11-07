Полиция в Тарту проверяет гуляющих вечерами несовершеннолетних

Глава Тартуского района Сийм Линнард сообщил, что в прошлую пятницу участковые полицейские города Тарту внимательно наблюдали за несовершеннолетними, проводящих время в городских районах. «Мы проверили места, где, как мы знаем, любит проводить время молодежь в центре города. Поэтому в пятницу вечером с 16:00 мы проверяли район автовокзала, район вокруг центра Таску, а также берега Эмайыги по обеим сторонам реки», – пояснил глава района.

Он рассказал, что полиция проводит подобные проверки достаточно часто, и в этом случае основной целью было также выявление правонарушений совершенных несовершеннолетними. Кроме того, сотрудники полиции спросили у самих молодых людей, что они знают о разборках между сверстниками, и как они к этому относятся.

«Конечно, мы дали молодежи четкий сигнал о том, что любая информация о возможных драках, разборки или публичных унижениях должна передаваться в полицию для предотвращения опасности, а не распространять эти видеофрагменты в социальных сетях и причинять еще большие страдания жертве», – сказал Линнард.