В прошедшую пятницу под пристальным взглядом тартусской полиции оказались гулявшие вечером несовершеннолетние. Были пойманы шестеро подростков, употреблявших алкоголь и еще столько же, нарушивших табачный закон.
Полиция в Тарту проверяет гуляющих вечерами несовершеннолетних
Глава Тартуского района Сийм Линнард сообщил, что в прошлую пятницу участковые полицейские города Тарту внимательно наблюдали за несовершеннолетними, проводящих время в городских районах. «Мы проверили места, где, как мы знаем, любит проводить время молодежь в центре города. Поэтому в пятницу вечером с 16:00 мы проверяли район автовокзала, район вокруг центра Таску, а также берега Эмайыги по обеим сторонам реки», – пояснил глава района.
Он рассказал, что полиция проводит подобные проверки достаточно часто, и в этом случае основной целью было также выявление правонарушений совершенных несовершеннолетними. Кроме того, сотрудники полиции спросили у самих молодых людей, что они знают о разборках между сверстниками, и как они к этому относятся.
«Конечно, мы дали молодежи четкий сигнал о том, что любая информация о возможных драках, разборки или публичных унижениях должна передаваться в полицию для предотвращения опасности, а не распространять эти видеофрагменты в социальных сетях и причинять еще большие страдания жертве», – сказал Линнард.
Глава района добавил, что в прошлую пятницу вечером в городе было достаточно много молодежи, с достаточно большой частью из которых состоялась краткая или чуть более углубленная беседа. «Среди всех проверенных молодых людей мы выявили шестерых несовершеннолетних, употреблявших алкоголь, и шестерых несовершеннолетних, нарушивших закон о табаке, – пояснил он. – Мы связались с их родителями и в тот же вечер передали им детей. В дальнейшем у молодых людей и их родителей будет более серьезная беседа в отделении полиции, чтобы предотвратить подобные возможные нарушения в будущем».
«Звонок из полиции удивил родителей и заставил их забеспокоиться, потому что подавляющее большинство из них не знали,как и где их дети проводят свое свободное время. Тем более, родители не могли предвидеть, что это будет сделано во время блуждания по городу поздно ночью в компании спиртных и табачных изделий», – описал удивление и неведение родителей Линнард.
Он призывает родителей проявлять больше интереса к тому, что делают их дети. «Самый простой и старомодный, но самый надежный способ для этого – повседневное общение друг с другом, о котором многие семьи, к сожалению, забыли в быстром ритме жизни, – размышляет полицейский. – Спросите, кто друзья у детей, что они делают вместе, куда ходят. Поинтересуйтесь, как к алкоголю и табачным изделиям относятся в кругу их знакомых, и объясните им, как эти вещества могут испортить здоровье и будущее молодого человека».
«Помимо заботы, любви и воспитания, родители также несут ответственность и обязанность компенсировать это или заплатить штраф, если их несовершеннолетние дети нарушили закон и были наказаны или причинили кому-либо вред своими действиями», – заявил Линнард.