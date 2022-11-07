Пригожин признался во вмешательстве в выборы в США

«Господа, мы вмешались, мы вмешиваемся сейчас и будем вмешиваться в будущем», – сказал Пригожин, которого обвиняют в управлении «фабрикой троллей» для оказания влияния на результаты выборов в западных странах. Он также находится под санкциями США и Европы.

«Мы делаем это осторожно, точно и хирургически», – сказал Пригожин через свою пресс-службу, комментируя сообщение Bloomberg о вмешательстве России в выборы в Конгресс США.

Новости Bloomberg появились за один день до самих выборов в США, которые определят оставшуюся часть президентского срока Джо Байдена и могут проложить путь для возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

В сентябре Пригожин подтвердил, что он основал группу «Вагнер», боевики которой также участвуют в войне России против Украины. По законодательству