Министр предпринимательства промышленникам: не уповать на государство, а думать об инновациях

Вмешательство государства в экономику обосновано только в случае фиаско рынка. Я считаю, что конкуренция между различными секторами должна оставаться максимально равной – это обеспечит высокую добавленную стоимость, что положительно скажется на уровне жизни в Эстонии.

В 2021 году добавленная стоимость эстонской промышленности составляла 56 процентов от среднего показателя по Европе. Это ясно указывает на то, что промышленности Эстонии есть, куда развиваться. Сегодняшняя нехватка рабочей силы вынуждает владельцев самых неэффективных промышленных предприятий сосредоточиться на инновациях.

Энергетический рынок претерпевает фиаско из-за того, что, несмотря на высокие цены, новые производственные мощности выйдут на рынок лишь спустя годы. Эстония никогда не сможет доплачивать бизнесу столько же, сколько доплачивают страны с более крупной экономикой. Так что государство должно сфокусироваться на умном вмешательстве, которое способствует функционированию рынка и равной конкуренции. Исходя из вышеизложенного, были отобраны меры для поддержки предпринимательства.

Могу заверить, что Министерство экономики и коммуникаций обсудило с профессиональными союзами как разнообразные меры, так и их влияние. Мы уже предоставили правительству свои предложения по средним, малым и микропредприятиям. А правительство приняло решения, исходя из наших предложений и возможностей бюджета. Что касается подхода ближайших соседей к поддержке предприятий, то там больше ориентируются на энергоэффективность и технологии будущего.

Финансовая поддержка уже оказывается