Я считаю, что конкуренция между различными секторами должна оставаться максимально равной, – пишет министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван (партия «Отечество).
Министр предпринимательства: вместо упования на государство, промышленники должны думать об инновациях
Вмешательство государства в экономику обосновано только в случае фиаско рынка. Я считаю, что конкуренция между различными секторами должна оставаться максимально равной – это обеспечит высокую добавленную стоимость, что положительно скажется на уровне жизни в Эстонии.
В 2021 году добавленная стоимость эстонской промышленности составляла 56 процентов от среднего показателя по Европе. Это ясно указывает на то, что промышленности Эстонии есть, куда развиваться. Сегодняшняя нехватка рабочей силы вынуждает владельцев самых неэффективных промышленных предприятий сосредоточиться на инновациях.
Энергетический рынок претерпевает фиаско из-за того, что, несмотря на высокие цены, новые производственные мощности выйдут на рынок лишь спустя годы. Эстония никогда не сможет доплачивать бизнесу столько же, сколько доплачивают страны с более крупной экономикой. Так что государство должно сфокусироваться на умном вмешательстве, которое способствует функционированию рынка и равной конкуренции. Исходя из вышеизложенного, были отобраны меры для поддержки предпринимательства.
Могу заверить, что Министерство экономики и коммуникаций обсудило с профессиональными союзами как разнообразные меры, так и их влияние. Мы уже предоставили правительству свои предложения по средним, малым и микропредприятиям. А правительство приняло решения, исходя из наших предложений и возможностей бюджета. Что касается подхода ближайших соседей к поддержке предприятий, то там больше ориентируются на энергоэффективность и технологии будущего.
Финансовая поддержка уже оказывается
В Эстонии малые и микропредприятия могут перейти на универсальную услугу, что поможет снизить риски, связанные с высокими ценами на энергоносители, а также смягчить рост цен в первую очередь для предприятий с биржевым пакетом, которые не могут управлять собственным потреблением.
Кроме этого, мы поддерживаем предприятия в осуществлении крупномасштабных инвестиций и преодолении энергетического кризиса с помощью меры ликвидности – в следующем году эта мера увеличится на 100 миллионов евро.
Государство поддерживает инвестиции в эффективность использования ресурсов и обеспечение надежности поставок.
Например, производители продуктов питания и напитков могли получить субсидии на осуществление необходимых инвестиций для перехода на альтернативные виды топлива. Распределением субсидий занималось Министерство сельской жизни.
Центр инвестиций в окружающую среду распределяет субсидии промышленным предприятиям на развитие ресурсоэффективных зеленых технологий. Этой осенью мы выделили на это дополнительные 10 миллионов евро, а весной начнется новый тур подачи ходатайств, в рамках которого будет распределено 30 миллионов евро.
Мы ввели отдельные субсидии на обеспечение надежности энергоснабжения, чтобы предприятия смогли приобрести оборудование для перехода с одного энергоносителя на другой. Объем этой меры поддержки составит 20 миллионов евро.
EAS и Kredex предлагают различные кредитные меры. Государство также удерживает акцизы на дизельное топливо и электроэнергию на минимальном уровне.
В следующем году из Фонда справедливого перехода в Ида-Вирумаа будет направлено в общей сложности 354 миллиона евро, 80 процентов из которых уйдут в сектор предпринимательства, чтобы помочь реорганизовать и диверсифицировать ида-вирускую экономику и рабочую силу, а особое внимание будет уделено поддержке малого и среднего бизнеса.
2 ноября член правления Союза машиностроителей Эстонии Рауль Кютт написал о том, насколько эстонские промышленные предприятия отстают от своих соседей в конкурентной борьбе (PM 02.11). В Финляндии и Латвии государство во время кризиса пришло на помощь предприятиям, а у нас министерство игнорирует обращения.
Энн Вескимяги, глава предприятия Standard, которое закрывает заводы и сокращает рабочих, тоже предупреждает, что волна сокращений ожидает всю обрабатывающую промышленность (PM 01.11).