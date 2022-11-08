Энн Вескимяги: промышленность на грани упадка, итогом станет потеря рабочих мест и рост социального напряжения

– Было очень трудно принять решение о сокращениях. Торговому знаку Standard 28 лет, 70% нашей продукции идет на экспорт. Первые проблемы обозначились во времена ковида, прежде всего – в гостиничном бизнесе, для которого мы тоже изготавливаем мебель. Мы лишись возможности с глазу на глаз договариваться с клиентами. Весной все надеялись, что производство начнет восстанавливаться – и к началу июля мы имели заказы на 16 миллионов евро. Но к тому моменту половина из них оказалась не по зубам нашим заказчикам – они говорили, что это дорого, и сбивали цены все ниже и ниже. В итоге мы дошли до нулевой прибыли. И когда заказчики перестали делать предоплату, ссылаясь на то, что в нынешних обстоятельствах это просто невозможно, мы решили больше не брать на себя риски. Пришлось принимать жесткие решения.