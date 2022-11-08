Энн Вескимяги: промышленность на грани упадка, итогом станет потеря рабочих мест и рост социального напряжения

А у нас только предложили социальное электричество микро- и малым предприятиям, многие из которых работают на арендных площадях и не могут воспользоваться этой возможностью.
Я неоднократно передавал свои предложения нашему правительству и министру экономики, но ни ответа, ни привета.
– Это только начало волны сокращений в обрабатывающей промышленности? Во что может вылиться этот процесс?
– Сокращения на Standard – это первая ласточка. Еще до нас было объявлено о банкротстве на Repo Vabrikud, а это главный поставщик сырья для мебельной промышленности.
В Германии и во Франции, а с этими рынками мы тоже работаем, уже вовсю идет деиндустриализация. Целые отрасли закрываются.
В Германии массовые сокращения затронули химическую отрасль, 100 предприятий сократили 12 000 человек. Во Франции стеклозавод Duralex уже весной прекратил производство. По всей Европе закрывается цинковая и алюминиевая промышленность. Литва и Польша прекратили производство удобрений. Под ударом – металлургия в Испании.
Удивительно и то, что, например, в немецком Ганновере от малых предприятий требуют вносить предоплату за электричество – сразу 50%. Это немыслимо!
– Деиндустриализация Эстонии тоже началась? Это повод для беспокойства?
– Конечно! Это потерянные рабочие места и рост социального напряжения. Именно поэтому меня и удивляет, что ни с Торгово-промышленной палатой, ни с Союзом работодателей эту тему даже не обсуждают.
– Чем сокращения можно компенсировать? Как восполнить? Где работать уволенным инженерам и плотникам?