Вт, 8.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Студия Postimees: где найти применение сокращенным инженерам и плотникам?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: где найти применение сокращенным инженерам и плотникам?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

За минувший месяц около двух десятков предприятий уведомили Кассу страхования от безработицы о сокращении 600 рабочих мест. Почти треть из них закрывает производитель мебели Standard. Где найти применение уволенным инженерам и плотникам? Деиндустриализация Эстонии началась?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире владелец компании Standard, представитель руководства Центрального союза работодателей Эстонии и член правления Торгово-промышленной палаты Энн Вескимяги. Смотрите беседу в 14:00!

  • Массовые сокращения на заводах Standard – это временный шаг, или рабочие места потеряны окончательно?
  • В чем причины?
  • Увольнения в компании Standard – это только начало волны сокращений в обрабатывающей промышленности? Во что может вылиться этот процесс?
  • Сейчас говорят о том, что происходящее – это начало деиндустриализации Европы. К чему это может привести?
  • Чем можно компенсировать потерю рабочих мест? Где работать сокращенным инженерам и плотникам?
Ключевые слова
Наверх