За минувший месяц около двух десятков предприятий уведомили Кассу страхования от безработицы о сокращении 600 рабочих мест. Почти треть из них закрывает производитель мебели Standard. Где найти применение уволенным инженерам и плотникам? Деиндустриализация Эстонии началась?
Студия Postimees: где найти применение сокращенным инженерам и плотникам?
14:00
Студия Postimees: где найти применение сокращенным инженерам и плотникам?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире владелец компании Standard, представитель руководства Центрального союза работодателей Эстонии и член правления Торгово-промышленной палаты Энн Вескимяги. Смотрите беседу в 14:00!
- Массовые сокращения на заводах Standard – это временный шаг, или рабочие места потеряны окончательно?
- В чем причины?
- Увольнения в компании Standard – это только начало волны сокращений в обрабатывающей промышленности? Во что может вылиться этот процесс?
- Сейчас говорят о том, что происходящее – это начало деиндустриализации Европы. К чему это может привести?
- Чем можно компенсировать потерю рабочих мест? Где работать сокращенным инженерам и плотникам?
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