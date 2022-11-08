Студия Postimees: где найти применение сокращенным инженерам и плотникам?

За минувший месяц около двух десятков предприятий уведомили Кассу страхования от безработицы о сокращении 600 рабочих мест. Почти треть из них закрывает производитель мебели Standard. Где найти применение уволенным инженерам и плотникам? Деиндустриализация Эстонии началась?