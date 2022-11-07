Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы провел несколько конфиденциальных контактов с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и помощником президента России Юрием Ушаковым, пишет «Настоящее Время» со ссылкой на источники The Wall Street Journal.
СМИ: советник Байдена вел секретные переговоры с помощниками Путина
По данным газеты, Салливан также обратился к руководству Украины с призывом публично заявить о готовности урегулировать конфликт.
Утверждается, что целью переговоров Салливана с Патрушевым и Ушаковым была «защита от риска эскалации» и желание держать каналы связи открытыми. Кроме этого, Вашингтон якобы предостерегал Москву от использования оружия массового уничтожения. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриэнн Уотсон не подтвердила и не опровергла информацию газеты. «Люди говорят о многом», – сказала она.
WSJ не уточнила, когда именно состоялись контакты и сколько их было. Кремль не ответил на запрос издания.
Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США пытаются убедить Киев выразить готовность к переговорам с Москвой. Таким образом, по данным издания, планируется обеспечить сохранение поддержки Украины со стороны государств, жители которых могут волноваться из-за перспективы поддерживать продолжение войны на протяжении многих лет.
«Хотя американские чиновники разделяют оценку своих украинских коллег, что Путин не всерьез говорит о переговорах, они признают, что запрет Владимира Зеленского на переговоры с ним создали беспокойство в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где разрушительное воздействие войны на доступность и стоимость еды и топлива ощущается наиболее остро», – отмечала газета.
В начале октября, вскоре после аннексии Россией части оккупированных украинских территорий, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором констатируется «невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным». Власти РФ, в частности Владимир Путин, регулярно заявляют о готовности к переговорам с Киевом, на которых при этом не должна обсуждаться судьба аннексированных регионов.
Отношения Москвы и Вашингтона ухудшились после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022-го. В мае госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США, вероятно, не будут восстанавливать отношения с Россией. Тем не менее 25 сентября Салливан заверил, что контакты между странами продолжаются в приватном порядке. Это подтвердила и российская сторона.