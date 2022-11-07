СМИ: советник Байдена вел секретные переговоры с помощниками Путина

По данным газеты, Салливан также обратился к руководству Украины с призывом публично заявить о готовности урегулировать конфликт.

Утверждается, что целью переговоров Салливана с Патрушевым и Ушаковым была «защита от риска эскалации» и желание держать каналы связи открытыми. Кроме этого, Вашингтон якобы предостерегал Москву от использования оружия массового уничтожения. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриэнн Уотсон не подтвердила и не опровергла информацию газеты. «Люди говорят о многом», – сказала она.

WSJ не уточнила, когда именно состоялись контакты и сколько их было. Кремль не ответил на запрос издания.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США пытаются убедить Киев выразить готовность к переговорам с Москвой. Таким образом, по данным издания, планируется обеспечить сохранение поддержки Украины со стороны государств, жители которых могут волноваться из-за перспективы поддерживать продолжение войны на протяжении многих лет.

«Хотя американские чиновники разделяют оценку своих украинских коллег, что Путин не всерьез говорит о переговорах, они признают, что запрет Владимира Зеленского на переговоры с ним создали беспокойство в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где разрушительное воздействие войны на доступность и стоимость еды и топлива ощущается наиболее остро», – отмечала газета.

В начале октября, вскоре после аннексии Россией части оккупированных украинских территорий, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором констатируется «невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным». Власти РФ, в частности Владимир Путин, регулярно заявляют о готовности к переговорам с Киевом, на которых при этом не должна обсуждаться судьба аннексированных регионов.