Ида-Таллинская центральная больница вводит в работу уникальное оборудование

В среду в больнице состоится официальное открытие стационарного позитронно-эмиссионного томографа (PET), который будут использовать для диагностического обследования пациентов, в основном онкобольных. Это гибридное устройство для молекулярной визуализации, которое может выполнять и компьютерную томографию – по сути дела, теперь больница может пользоваться новым оборудованием как двумя устройствами для обследования.

До сих пор подобная передвижная установка, перемещающаяся по странам Северной Европы, посещала эту больницу дважды в месяц. PET-обследования проводятся в ITK уже больше 15 лет, но теперь их будут проводить стационарным аппаратом, что обеспечит лучшее качество и лучшую доступность для пациентов со злокачественными новообразованиями.

Установка производится в США, она была доставлен самолетом из США в Германию, а в Эстонию из Германии прибыла в сентябре. В октябре аппаратура была смонтирована и в этом же месяце состоялось обучение медсотрудников больницы.