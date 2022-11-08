«Почтальон» с Артемием Троицким: бывший олигарх Ходорковский уверен, что убить дракона сможет только революция

Ходорковский пишет о возможных вариантах окончания войны. Вариант номер один – это чтобы Россия дралась до победного конца. «Тут Михаил Борисович совершенно справедливо отмечает, что это невозможно, – поясняет Артемий Троицкий. – То есть не будет никакой победы». Вариант номер два – капитуляция. Капитуляция России. «Для меня на самом деле это единственный приемлемый вариант», – делится мыслями Троицкий, выражая уверенность, что это очевидная вещь и компромиссов тут быть не может.

«У Ходорковского, напротив, сказано, что есть какой-то третий путь, то есть поиск каких-то компромиссов, каких-то взаимоприемлемых решений, – говорит Троицкий. – В любом случае, я думаю, что, несомненно, стоит с этим произведением ознакомиться всем, кого интересует российская политика, будущее России, да и вообще, как и что делать в современном мире и в этой, в общем-то, тупиковой и трагической ситуации».

Второй важной темой в программе стала аналитика по «зерновой сделке».

Известно, что Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров сельскохозяйственной продукции. Когда началась война, Россия этот экспорт «прикрыла». «Оказалось, что у Украины заблокировано 18 миллионов тонн продукции. И в результате этого, по оценкам ООН, порядка 47 миллионов человек в Африке и прочих бедных странах окажутся на грани, а то и за гранью голода», – напоминает Артемий Троицкий.