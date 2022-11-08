В новом выпуске программы «Почтальон» Артемий Троицкий вступил в полемику с самым богатым, а затем и самым опальным российским бизнесменом. Публицист анализирует недавно вышедшую книгу Михаила Ходорковского «Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров».
«Почтальон» с Артемием Троицким: бывший олигарх Ходорковский уверен, что убить дракона сможет только революция
Персоной недели, равно как и событием недели, по крайней мере, в российской интеллектуальной и оппозиционной жизни, по мнению Троицкого, стал Михаил Ходорковский, который представил на суд народа свою первую большую книгу «Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров».
«Ходорковский к началу нулевых годов был самым богатым человеком в России и даже одним из самых богатых в мире, его состояние оценивалось примерно в 16 млрд долларов, – вспоминает Троицкий. – Однако в 2003 году все эти деньги стали призрачными, поскольку стараниями Путина и его подельников компания ЮКОС была, выражаясь блатным языком, отжата у ее владельцев».
В 2013-м году Путин помиловал Ходорковского, после чего последний уехал из России. Сначала жил в Швейцарии, последние годы живет в Лондоне.
«Я общался с Ходорковским довольно много раз, причем не только по делу, но и в домашней обстановке. Недавно он прислал мне свою книгу, и я ее подробно изучил», – рассказал Троицкий, подробно проанализировав ее содержание в программе. «Ходорковский пишет о том, что должна произойти революция, причем революция насильственная, – говорит он. – Я не могу с ним в принципе не согласиться».
Отдельно Троицкий отмечает, что последним случившимся в мире супердраматическим событиям, то есть в военной агрессии России в отношении Украины, в книге посвящена практически всего одна глава: «И глава, прямо скажем, не очень убедительная».
Ходорковский пишет о возможных вариантах окончания войны. Вариант номер один – это чтобы Россия дралась до победного конца. «Тут Михаил Борисович совершенно справедливо отмечает, что это невозможно, – поясняет Артемий Троицкий. – То есть не будет никакой победы». Вариант номер два – капитуляция. Капитуляция России. «Для меня на самом деле это единственный приемлемый вариант», – делится мыслями Троицкий, выражая уверенность, что это очевидная вещь и компромиссов тут быть не может.
«У Ходорковского, напротив, сказано, что есть какой-то третий путь, то есть поиск каких-то компромиссов, каких-то взаимоприемлемых решений, – говорит Троицкий. – В любом случае, я думаю, что, несомненно, стоит с этим произведением ознакомиться всем, кого интересует российская политика, будущее России, да и вообще, как и что делать в современном мире и в этой, в общем-то, тупиковой и трагической ситуации».
Второй важной темой в программе стала аналитика по «зерновой сделке».
Известно, что Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров сельскохозяйственной продукции. Когда началась война, Россия этот экспорт «прикрыла». «Оказалось, что у Украины заблокировано 18 миллионов тонн продукции. И в результате этого, по оценкам ООН, порядка 47 миллионов человек в Африке и прочих бедных странах окажутся на грани, а то и за гранью голода», – напоминает Артемий Троицкий.
Мировое сообщество пыталось призвать Россию не блокировать вывоз зерна. Однако недавно Россия громогласно объявила, что выйдет из существующей зерновой сделки. «И вот тут начинается самое интересное, самое веселое, – уверен Троицкий. – Страны мира и, в первую очередь, Турция, а также главная мировая организация ООН сказали: да пошли вы маршрутом русского военного корабля куда подальше. Мы все равно будем это зерно вывозить, потому что люди в мире не должны голодать, и мы спокойно, без вас, без России, в этом деле обойдемся».
Публицист считает, что Россия ничего не может сделать в этой ситуации: «Она может, конечно, попробовать потопить какие-то украинские эти сухогрузы и баржи с зерном. Один раз, кстати, даже пробовали это сделать, но это будет гигантский международный скандал, потому что это означает, что топится груз, которым кормятся миллионы голодающих, с точки зрения гуманитарной, моральной, это жуткое преступление». Помимо этого, напоминает Артемий Троицкий, Россия устами Путина в последнее время очень старается выступить в роли друга Африки и всяких бедных стран.
«Путин получил очень звонкую оплеуху и был очень наглядно унижен. России ничего не остается, как вернуться в эту самую зерновой сделку, хотя на самом деле она там не нужна. И вот, как это все закончится, мы увидим в ближайшее время, потому что сроки зерновой сделки истекают 19 ноября», – анонсирует Троицкий.
Больше подробностей и интересных смысловых поворотов – в видео.