Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 7 ноября: болота – наше богатство, компьютерные игры могут быть полезными и гастрономическое удовольствие в темноте
Сегодня в выпуске:
– Несколько десятилетий назад охраной природы считалось осушение болот. Теперь же экологи занимаются их восстановлением. Наш корреспондент в Ида-Вирумаа посетил природоохранную конференцию, чтобы выяснить, почему же так кардинально изменились приоритеты?
– Короткие новости: об отставке ректора Академии МВД, почему Эстония может остаться без местных овощей, где участились кражи и ликвидации языкового погружения.
– Кто из родителей не ругал своих детей за излишнее увлечение компьютерными играми?! Однако в наше время высококлассные навыки управления джойстиком могут принести немало пользы и даже материальной выгоды!
– На Нарвской сцене Vaba Lava с успехом прошел показ детского кукольного спектакля «Огромный крокодил». Об истории появления нового необычного театра – наш репортаж из Нарвы.
- С миру по нитке: о пожаре в Дубае, что станет в Финляндии предметом роскоши и о причудах Лиз Трасс.
- Наша съемочная команда отправилась в гастрономическое путешествие и выяснила, что такое – ужин в полной темноте. Кромешный ли это мрак или незабываемое приключение, узнаем из сюжета нашего корреспондента!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 7 ноября.