«Новости в 7» за 7 ноября: болота – наше богатство, компьютерные игры могут быть полезными и гастрономическое удовольствие в темноте

Сегодня в выпуске:

– Несколько десятилетий назад охраной природы считалось осушение болот. Теперь же экологи занимаются их восстановлением. Наш корреспондент в Ида-Вирумаа посетил природоохранную конференцию, чтобы выяснить, почему же так кардинально изменились приоритеты?

– Короткие новости: об отставке ректора Академии МВД, почему Эстония может остаться без местных овощей, где участились кражи и ликвидации языкового погружения.

– Кто из родителей не ругал своих детей за излишнее увлечение компьютерными играми?! Однако в наше время высококлассные навыки управления джойстиком могут принести немало пользы и даже материальной выгоды!

– На Нарвской сцене Vaba Lava с успехом прошел показ детского кукольного спектакля «Огромный крокодил». Об истории появления нового необычного театра – наш репортаж из Нарвы.

- С миру по нитке: о пожаре в Дубае, что станет в Финляндии предметом роскоши и о причудах Лиз Трасс.

- Наша съемочная команда отправилась в гастрономическое путешествие и выяснила, что такое – ужин в полной темноте. Кромешный ли это мрак или незабываемое приключение, узнаем из сюжета нашего корреспондента!