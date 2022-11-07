Ирландский суд принял решение об экстрадиции Имре Аракаса в Литву

По словам судьи Пола Бернса, требование литовских властей было четким и полностью соответствовало ирландскому законодательству. В Литве Аракаса, как утверждается, судят за помощь в поставке оружия для убийства, сообщает издание.

Аракас сам также присутствовал на слушании и сказал своему адвокату лишь, что ничто не мешает ему летать так как у него нет коронавируса или его последствий. В прошлом Бернс несколько раз откладывал выдачу именно из-за пандемии коронавируса.

Адвокаты Аракаса выступили против экстрадиции, утверждая, что литовские власти изменили суть выдвинутых против него обвинений.

В прошлом году Postimees писал, что литовские власти связывают Имре Аракаса с убийством известного в криминальном мире Литвы жителя Каунаса Деймантаса Бугавичюса, которое произошло в 2015 году. Под подозрением в связи с убийством Бугавичюса находятся трое эстонцев, двое из которых – Арле Грабби и Ханс-Эрик Эхверт – находятся под стражей в Литве с 2018 года.