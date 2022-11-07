Вт, 8.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Подоляк заявил, что Украина согласна на переговоры только со следующим лидером РФ

Meduza.io
Подоляк заявил, что Украина согласна на переговоры только со следующим лидером РФ
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: Dmitri Kotjuh

В администрации Зеленского заявили, что никогда не отказывались от переговоров с РФ – но согласны на это только после вывода российских войск из Украины, пишет «Медуза».

Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк написал в Twitter, что позиция Киева известна и открыта: сначала Россия должна вывести войска с территории Украины, а только потом – все остальное».

«Путин к этому готов? Конечно, нет. А раз так, то по нашей конструктивной оценке мы будем говорить со следующим лидером России», – заявил Подоляк.

Издание The Washington Post 6 ноября написало, что Вашингтон попросил Киев публично продемонстрировать готовность к переговорам с Москвой, чтобы не потерять поддержку стран, жители которых могут волноваться из-за перспективы длительной войны. Итальянская La Repubblica со ссылкой на источники в НАТО 7 ноября написала, что США допускают, что Украина может начать переговоры после возвращения контроля над Херсоном.

В октябре, вскоре после того, как Россия объявила об аннексии четырех украинских регионов, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором констатировал «невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным».

Ключевые слова
Наверх