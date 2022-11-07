Подоляк заявил, что Украина согласна на переговоры только со следующим лидером РФ

Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк написал в Twitter, что позиция Киева известна и открыта: сначала Россия должна вывести войска с территории Украины, а только потом – все остальное».

«Путин к этому готов? Конечно, нет. А раз так, то по нашей конструктивной оценке мы будем говорить со следующим лидером России», – заявил Подоляк.

Издание The Washington Post 6 ноября написало, что Вашингтон попросил Киев публично продемонстрировать готовность к переговорам с Москвой, чтобы не потерять поддержку стран, жители которых могут волноваться из-за перспективы длительной войны. Итальянская La Repubblica со ссылкой на источники в НАТО 7 ноября написала, что США допускают, что Украина может начать переговоры после возвращения контроля над Херсоном.