Суд продлил арест российского оппозиционера Ильи Яшина

Басманный суд Москвы продлил до 26 ноября арест оппозиционного политика, бывшего муниципального депутата Красносельского района Ильи Яшина. Об этом сообщило в понедельник, 7 ноября, издание «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу суда. Как передает сетевое медиа Sota, слушателей не пустили в зал заседания.

Яшина обвиняют в распространении «фейков» о вооруженных силах РФ. Состав преступления следствие усматривает в том, что на своем YouTube-канале политик рассказал об убийствах российскими военными мирных жителей в пригороде Киева – Буче. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Оппозиционер находится под стражей с 13 июля, его банковские счета арестованы. Задержание пикетчиков В тот же день полицейские задержали Ирину Чивозерцеву и Андрея Жвачкина, вышедших к зданию Басманного суда на одиночные пикеты в поддержку Ильи Яшина, пишет правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо».

Чивозерцеву и Жвачкина увезли в отдел полиции по Красносельскому району, к ним на помощь отправился адвокат от ОВД-Инфо Алан Кибизов.

Преследование по статьям о «фейках» и «дискредитации»