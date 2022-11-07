Суд отказался смягчить меру пресечения политику Илье Яшину, обвиняемому в «фейках» о российской армии. Два человека, вышедшие на пикеты в поддержку Яшина, были задержаны полицией.
Суд продлил арест российского оппозиционера Ильи Яшина
Басманный суд Москвы продлил до 26 ноября арест оппозиционного политика, бывшего муниципального депутата Красносельского района Ильи Яшина. Об этом сообщило в понедельник, 7 ноября, издание «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу суда. Как передает сетевое медиа Sota, слушателей не пустили в зал заседания.
Яшина обвиняют в распространении «фейков» о вооруженных силах РФ. Состав преступления следствие усматривает в том, что на своем YouTube-канале политик рассказал об убийствах российскими военными мирных жителей в пригороде Киева – Буче. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Оппозиционер находится под стражей с 13 июля, его банковские счета арестованы. Задержание пикетчиков В тот же день полицейские задержали Ирину Чивозерцеву и Андрея Жвачкина, вышедших к зданию Басманного суда на одиночные пикеты в поддержку Ильи Яшина, пишет правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо».
Чивозерцеву и Жвачкина увезли в отдел полиции по Красносельскому району, к ним на помощь отправился адвокат от ОВД-Инфо Алан Кибизов.
Преследование по статьям о «фейках» и «дискредитации»
После начала военного вторжения в Украину российские власти приняли ряд новых законов, предусматривающих штрафы и тюремные сроки за публикацию «заведомо ложных» и «дискредитирующих» сведений об армии РФ. На практике такими сведениями полиция и суды считают любую информацию, отличающуюся от официальных сводок. По подсчетам правозащитников, за полгода в России успели рассмотреть около 3000 административных дел о «дискредитации» вооруженных сил. За восемь месяцев войны по различным статьям на противников войны завели более 300 уголовных дел.